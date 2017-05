Le quitaron la bicicleta cerca de la Perón y de donde apareció muerto el ciclista Aguilera

Martes, a las tres de la tarde, la avenida Perón y sus alrededores era un hormigueo. Un hormigueo de ciclistas, de caminantes y de corredores. Como es habitual, a esa hora. Como ocurre siempre, a esa hora. Cecilia Merino -abogada- era una más de entre grupo de personas en movimiento. Había salido sola, en su bicicleta. La asaltaron a punta de pistola, en la calle que corre al costado del country Praderas, a la altura del puente que divide ese camino entre el country Jockey Club y el barrio Alto Verde I.

"Había salido a entrenar, como todos los días de mi vida. Iba por los mismos lugares por los que ando siempre. Había sol. O sea, estaba lleno de gente. Es más, unos 30 metros por delante y por detrás, pedaleaban otras personas. De repente, apareció una moto con dos tipos. Uno de ellos se bajó y me apuntó con un arma. Empecé a gritar, de susto. Entonces me empujó, me tiró al suelo, se cargó la bicicleta al hombro y se fue. Como si nada", relata Merino.

Cuando el ciclista que estaba delante de ella oyó sus gritos, dio la vuelta e intentó ayudarla. Pero el hombre de la pistola lo amenazó. Al cabo, llegó su marido -quien trotaba unos minutos atrás-, otros deportistas que circulaban por allí y la Policía. Los motociclistas ya se habían marchado por una calle situada junto al puente, que conduce hacia la localidad de San José.

Sergio Acuña dirige una academia deportiva. Dice que ha dejado de llevar a sus alumnos a ese sector. "No se puede ir hacia Alto Verde. Ahí, los delincuentes tienen muchas vías de escape y se encuentran lejos de la vista de la Policía. Esa zona es un peligro", evalúa. Luego cuenta que él entrena a los suyos en la Perón, pues considera que esa arteria cuenta con más seguridad. "Se ven patrulleros. Pero deberían mantenerse en movimiento, para que los delincuentes sepan que están vigilados", opina. Otra apreciación de Acuña es que la Policía no da abasto, y que urge que entre en vigencia un equipo de seguridad municipal. "Hay que entender que no sólo tienen que cuidarnos a los deportistas, sino a todos los ciudadanos".

De eso habla, también, el concejal y maratonista Lucas Cerúsico, uno de los autores del proyecto de creación de una guardia municipal, que, semanas atrás, fue promulgado por el municipio. Para empezar, aclara que la conformación de esa unidad puede llevar entre tres y seis meses, si se cuenta desde ahora. No obstante, opina que, hasta tanto, el Ejecutivo local debería completar el alumbrado público de esa trocha y colocar algún tipo de cartelería preventiva, para advertirles a los ciclistas que circulen en grupos. "Es una zona tramposa. Por momentos, hay movimiento. Pero cuando querés volver, te encontrás sin nadie alrededor", observa.

Según Cerúsico, quiénes roban bicicletas, en general, no improvisan: al contrario; tienen todo estudiado. "Saben que, en algún momento, una mujer o un chico joven quedarán solos. Entonces, atacan", dice. Entre sus propuestas, el concejal ha planteado que se construya un circuito para ciclistas y corredores, desde la esquina de Bascary y Perón hasta la escuela universitaria de Agricultura, en Horco Molle. A ese recorrido se le añadiría una extensión al barrios Alto Verde , pasando por enfrente de los countries Praderas y Jockey Club. Luego del trazado, hay que poner seguridad, aclara. "Sino contamos con policías que cubran todo el día, entonces nos organicemos de 8 a 18. Y coloquemos cartelería disuasiva, que diga 'circuito vigilado '", sugiere.

El miércoles, tras el ataque a Merino, un grupo de ciclistas organizó una bicicleteada por la seguridad, para el lunes 29 de mayo a las 15 horas. La pedaleada arrancará frente al edificio de la Municipalidad de Yerba Buena, culminará en la plaza Independencia

El miércoles, tras el ataque a Merino, una ciudadana organizó, a través de Facebook, una bicicleteada por la seguridad, para el lunes 29 de mayo a las 15 horas. La pedaleada, de concretarse, arrancará frente al edificio de la Municipalidad de Yerba Buena y culminará en la plaza Independencia. "Todos los días, se roban una bici. Lo que pasa es que los casos no salen en el diario. Pero ocurren todos los días", dice Estela Figueroa, ciclista y fundadora del grupo "No destruyan mi cerro". Enseguida cuenta que, la semana pasada, mientras caminaba por Horco Molle, un cuidador de una finca le dijo que estaba "harto" de ver cómo asaltaban a los ciclistas.

Consultado al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Mauricio Argiró, revela que -de hecho- tiene agendada, para el lunes venidero, una reunión con referentes del ciclismo. "Pretendemos acordar, con ellos, un esquema de disuasión y prevención. Está claro que hay un mercado. Los costos de las bicicletas son cada vez más altos, y eso las ha convertido en un elemento buscado por los delincuentes", declara.

A mediados de abril, a unos kilómetros de donde asaltaron el martes a Merino, apareció muerto el ciclista Luis Eduardo Aguilera. La causa se encuentra en la fiscalía X, ha sido caratulada como "muerte dudosa" y sus familiares se quejan de que, en todo este tiempo, no se ha investigado nada. También han puesto de manifiesto la inseguridad de esa zona.