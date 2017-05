Excarcelaron al esposo de Laura Miller acusado de robar a la municipalidad de 25 de Mayo

Nicolás Traut, el esposo de la cantante Laura Miller fue excarcelado en la causa en que se lo investiga como jefe de una organización que en noviembre del año pasado robó $ 3.500.000 tras hackear las cuentas bancarias de la Municipalidad de 25 de Mayo, informaron fuentes judiciales.

El también piloto del TC2000, quedó libre pero seguirá siendo investigado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Complejos de ese distrito, Juan Ignacio Bidone, quien le imputó el delito de "defraudación a la administración pública". "Yo no digo que soy el Papa Francisco pero esto me parece demasiado, la tecnología no es lo mío ni me gusta tampoco. No se lo que es ni siquiera la palabra hacker", aseguró a la prensa Traut (39).

Para el piloto, en la causa quedó involucrado a raíz de "escuchas con gente que son amigos de veinte años", pero afirmó que no tiene nada que ver con el robo al municipio de 25 de Mayo. Según las fuentes de la investigación, el hackeo informático se produjo a las 23 del domingo 20 de noviembre de 2016, pero recién fue detectado el día siguiente, a las 11, por el tesorero municipal, cuando el banco inició su actividad comercial habitual.

Los hackers ingresaron a las cuentas de la comuna y comenzaron a realizar las transferencias de fondos a otras de distintos bancos del territorio bonaerense, ante la mirada del contador del municipio, que veía como iba desapareciendo el dinero del sistema. Para cuando las autoridades denunciaron el hecho y el Banco Central emitió la orden de bloquear las cuentas a diversas entidades financieras, diferentes personas ya habían cobrado por ventanilla sumas de entre $ 100.000 y $ 250.000, por un total de $ 3.500.000.

En aquel momento, el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, había evaluado que los millones robados, que pertenecían a diversos fondos que estaban destinados para pagar sueldos y de la coparticipación, complicaba sobremanera las finanzas municipales. Sin embargo, el Banco Provincia deslindó al municipio del perjuicio económico y le repuso el dinero robado por la organización, informó Télam.

La investigación sobre el robo se inició a partir de la certeza de que un grupo de hackers había obtenido fraudulentamente las claves de las cuentas de la Municipalidad, a través de un virus invasivo que infectó las computadoras de la Tesorería. Al comprobarse el desvío de fondos estatales hacia cuentas particulares, el personal de la División Fraudes Bancarios de la PFA adoptó una serie de medidas que posibilitaron detectar la existencia de 24 "falsas transferencias a proveedores".

El dinero había sido dirigido a titulares de distintas sucursales del Banco Provincia, emplazadas tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. Inmediatamente se individualizaron las personas involucradas en la maniobra delictiva y los domicilios de cada una de ellas, donde se efectuaron alrededor de 15 allanamientos en los cuales se lograron las 12 mencionadas detenciones.

Durante esos allanamientos, el fiscal Bidone y los policías de Fraudes Bancarios lograron recuperar medio millón de pesos. Desde entonces y mediante una investigación que incluyó escuchas telefónicas se logró identificar al supuesto jefe de la organización que, según los pesquisas, es Traut, a quien se lo detuvo en la Capital Federal.