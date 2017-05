La emotiva carta en homenaje a los hinchas de Atlético fallecidos en Chaco

En medio del dolor por la tragedia que terminó con la vida de dos hinchas de Atlético, que viajaban para presenciar el partido de mañana ante Palmeiras, en San Pablo, se viralizó una emotiva carta que intenta traducir en palabras lo que siente un fanático que deja todo para ver a su equipo juegue donde juegue.

El texto fue publicado en la fan page Soy Decano y está dedicado especialmente a la memoria de Martín Monteros, de 28 años, y Pedro Herrera, de 49, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito en Chaco. Por el mismo siniestro resultaron heridos Sergio Zelarayán, de 35 años, y Félix Ruiz, de 42, quienes estarían regresando mañana a la provincia.

Leito: "sabemos que no hay consuelo; nos ponemos a disposición de las familias"

"Pocos te entienden, para la mayoría es una 'pérdida de tiempo' que no se justifica. Y en parte está bien, no hay que juzgarlos, o acaso ¿se puede explicar eso que sentís en el pecho cuando la ilusión de acompañar a tu equipo se termina? O lo contrario, cuando estas armando el bolso, doblando las camisetas y guardando el gorrito. La respuesta es NO", dice parte de la carta, que al cierre de esta nota había sido compartida más de 2.800 veces.

El siniestro, ocurrido durante la madrugada muy cerca de la localidad chaqueña de Campo Largo, generó gran conmoción en Tucumán, especialmente entre los amantes del fútbol. San Martín, Palmeiras y otras instituciones manifestaron su pesar por la tragedia de los fanáticos "decanos".

A continuación el texto completo: