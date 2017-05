Manu Ginóbili se tomará unos días para decidir si sigue jugando en la NBA

BUENOS AIRES.- El más grande basquetbolista argentino de todos los tiempos, Emanuel Ginóbili, anunció que se tomará "unos días" para definir si sigue un año más en San Antonio o bien dice adiós, luego de la contundente eliminación de los Spurs 4-0 a manos de Golden State Warriors.

"Vamos a dejar pasar unos dias porque tomar decisiones con las pulsaciones a 180 no es bueno. Depende de cómo me sienta de empezar otra vez la vorágine. También tengo para disfrutar otras cosas", sostuvo Manu en castellano durante la conferencia de prensa, luego de la derrota 129-115.

En la rueda de prensa, un periodista norteamericano arrancó una humorada, al preguntar si Manu había anunciado en español su retiro y entre carcajadas el hombre que en julio cumplirá 40 años fue quien le aseguró que nada de eso había sucedido.

Minutos antes, y luego de haber aportado 15 puntos, el AT&T Center atronó con un "Manu..Manu" cuando 2 24 segundos" y el bahiense se tapó parte del rostro con una toalla, visiblemente emocionado. "Fue impactante, lo valoro mucho. Sobre todo cuando uno no lo espera , mueve un montón de cosas, sensaciones encontradas, felicidad, dolor. Fue raro pero lindo"

También recibió el aplauso de sus rivales, incluido los astros Stephen Curry (figura del encuentro con 36 puntos) y Kevin Durant (29).

San Antonio saludó al bahiense por Twitter: "ManugonnaManu", y también el vencedor Golden State: "Much respect Manu".

"No es que no siento que no puedo jugar, me siento todavía útil. Siento que aporto, siento que todavía puedo", dijo aunque quiere tomar distancia para saber si vestirá un año más la camiseta 20.

Popovich también lo homenajeó con el terciopelo de sus palabras: "Es un jugador especial, un ser humano especial. Se convierte en el corazón y el alma del equipo gracias a su competitividad. En ese sentido es único", dijo del zurdo que sigue haciendo maniobras geniales como las que se ve en el video con el caño a David West, de los Warriors, en el tercer juego.

Y agregó: "Tiene la actitud que tenían Kobe (Bryant), Michael (Jordan), Magic (Johnson) y Larry (Bird). Tiene la misma actitud. Juega con el mismo fuego. Siempre".

Además de los 15 puntos, Manu dio 7 asistencias y 3 robos en 32 minutos. (DyN)