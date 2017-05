Escandaloso audio de Rocío Oliva contra Gianinna Maradona

La mala relación de Dalma y Gianinna Maradona con Rocío Oliva no es una novedad. Pero, en esta oportunidad, la tensión provocó una fuerte crisis entre Diego Maradona y su ¿ex? novia. De hecho, ella permanece en Buenos Aires desde hace tiempo, en medio de rumores de crisis, mientras el Diez continúa con sus obligaciones laborales en Dubai.

El nivel de conflicto llegó a tal punto que Maradona les hizo llegar a sus hijas un audio de WhatsApp que le había enviado Rocío, en el que hablaba de forma explosiva de ellas. Por ese motivo, Gianinna decidió denunciar a Oliva por amenazas en la Fiscalía de la Mujer de Tigre.

Trascendió que la causa es por el delito de amenazas telefónicas de muerte a Dalma, Gianinna e incluso a su hijo, Benjamín. Ante esta situación, la ex del Kun Agüero logró por 90 días una restricción perimetral de 100 metros sobre Rocío.

Esta mañana, el chimentero Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana parte del audio que Rocío le envió a Diego y provocó este nuevo escándalo en el círculo íntimo de Maradona.

En la grabación se puede escuchar a Oliva decir: “También sé adónde va a bailar tu hija Gianinna y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana, hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas. A ella, a las hijas (sic). Mirá que nosotras somos muchas, eh. Y vos sabés que es así. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie”.

Sobre este escándalo, Dalma Maradona mencionó en Twitter: "¡Les agradezco el interés pero todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la justicia y no nos interesa mediatizar el tema! ¡Gracias!".