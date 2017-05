"No me imagino el momento cuando vea a Messi", dijo Tomás Cuello, a punto de cumplir un sueño

"Lo soñé desde chiquito; ojalá se cumpla", dice Tomás Cuello mientras camina por el lujoso hotel donde espera junto al plantel de Atlético el choque de mañana ante Palmeiras. El pibe de 17 años no oculta su emoción. Y no es para menos: fue convocado como sparring de la Selección mayor en la gira que encarará el equipo de Jorge Sampaoli en junio (por Asia y Oceanía), en donde jugará contra Brasil y Singapur.

"Mi representante me había comentado algo, pero no había nada concreto. Ayer me informaron y no podía creerlo. Voy a tratar de disfrutar lo que estoy viviendo ahora con el club y cuando vuelva seguro pensaré en eso", afirma el volante ofensivo, quien deberá estar en unos días frente a frente nada menos que ante Lionel Messi.

Y entonces la pregunta es evidente: ¿pensás cómo le vas a pedir la 10 al capitán? El pibe sonríe, y se anima. "No me quiero imaginar el momento cuando lo vea, pero estoy tranquilo. Fueron muchas emociones juntas y espero seguir sorprendiéndome", dice seguro el jugador "decano".

Copa Libertadores, debut en Primera, el llamado a la Selección sub 17 y ahora sparring con la mayor... Las buenas noticias llegaron en filita para Cuello. "Es algo lindo lo que uno está viviendo y tengo que aprovechar el momento. Sin embargo, hoy en lo único que pienso es en el partido de mañana", afirma el número 33 del equipo.

Sobre cómo vio el campo de juego del Allianz Parque (Atlético hizo hoy el reconocimiento), el juvenil no dudó: "está muy bien, pero la pelota pica poco. Vamos a tratar de jugar y vamos a salir a ganar; esa cancha no nos intimida", cierra confiado Tomás Cuello, una de las promesas más grandes de Atlético.

Cuello deberá viajar a a Buenos Aires el próximo miércoles y pese a que se perderá el partido contra River (se jugará ese día), tendrá otro desafío mucho más importante: toquetear la pelota con Messi.

El juvenil será suplente mañana. Los titulares podrían ser: Lucchetti; Di Plácido, Bianchi, Canuto y Evangelista; Aliendro, Leyes, Álvarez y Barbona; Rodríguez y González.