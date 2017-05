Real Madrid paga 45 millones de euros por Vinicius, la perla brasileña de 16 años

MADRID- Real Madrid y Flamengo confirmaron hoy la contratación de la joven "perla" brasileña Vinicius, de 16 años, aunque permanecerá dos temporadas en su club actual yno jugará en el equipo español hasta julio de 2019.

"El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado la transferencia de los derechos federativos del jugador Vinicius Junior a partir de julio de 2018", explicó el club español en un comunicado.

Y añadió: "El jugador permanecerá en su club actual hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si lo acuerdan ambos clubes".

Aunque no se hicieron oficiales las cantidades, la prensa española estimó en 45 millones de euros (U$S 50 millones) la cifra final del traspaso, una cantidad que inmediatamente generó un debate por tratarse de un futbolista tan joven y cuyo debut en el primer equipo del Flamengo no ocurrió hasta hace apenas diez días.

Por ejemplo, el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, manifestó su contrariedad con la inflación del mercado de fichajes: "Un chico brasileño va a jugar en el Real Madrid por 46 millones de euros. Dieciséis años de edad. Así está el mercado hoy en día. Muy bien".

El Real Madrid quiso asegurarse a una promesa que también pretendían equipos como el Barcelona, el Manchester United, Chelsea Liverpool, Juventus y otros (DPA)