Cambió la ovalada por la redonda y hoy disfruta la gloria de Atlético

Su mundo ovalado se transformó, de un día a otro, en redondo. Y hoy Patricio Figueroa vive y respira Atlético. Junto a la delegación que se encuentra en San Pablo a la espera del choque de mañana ante Palmeiras, el kinesiólogo del plantel todavía no cree dónde está parado. "Toda mi vida me dediqué al rugby y hoy me tenés aquí, trabajando para Atlético; un mundo nuevo para mí. Mis amigos me ven y se ríen; no pueden creer que esté en el fútbol", dice entre risas "Pato".

Su llegada al club de 25 de Mayo y Chile no es casualidad. Tras pasar por todas las divisiones de Universitario (el club de sus amores), del seleccionado tucumano y hasta de Los Pumitas, "Pato" colgó los botines en 2014 y empezó a trabajar para la Unión Argentina de Rugby (UAR).

"Estaba con el plantel de Argentina XV y un día recibí un llamado de un dirigente de Atlético. No lo podía creer. Para mí el fútbol era un deporte ajeno y me sorprendió el llamado. Para un kinesiólogo ser parte y ayudar a un plantel de Primera División es un desafío grande, pero hermoso. Y más si te gusta el deporte. Estoy muy agradecido por la oportunidad", dice Figueroa.

Sobre su relación con los jugadores, dice: "todos son muy buenos chicos. Atlético tiene un muy buen grupo, por lo que pienso que uno de los frutos, de los éxitos que tiene en la actualidad, es porque son muy unidos y compañeros”.

Con respecto al encuentro de mañana ante Palmeiras, "Pato" es seguro. "Se los nota contentos y ansiosos por esta enorme oportunidad que tienen. Saben que es algo único y que tienen que aprovechar al máximo y dejar todo", cierra Figueroa, que abrió su corazón ovalado y le dio un espacio a la número cinco gracias a Atlético, hoy a un pasito de hacer historia.