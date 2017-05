A los 89 años, murió Roger Moore, uno de los James Bond más recordados

Cine/Roger Moore/FONDORoger Moore, un actor con licencia para matar =

Londres, 23 may (dpa) - Además de Roger Moore, otros cinco actores se metieron en la piel del agente secreto 007 a lo largo de sus más de 50 años de historia. A continuación, los rostros de James Bond, por orden cronológico:

SEAN CONNERY: El intérprete escocés fue el primer Bond y, para muchos fans, sigue siendo el "auténtico". Connery hizo historia con sus papeles en películas como "Dr. No" y "Goldfinger", se tomó una pausa tras cinco filmes y regresó en dos ocasiones como 007: en 1971 en "Diamonds Are Forever" y en 1983 en la no oficial "Never Say Never Again".

GEORGE LAZENBY: Fue el más breve. El australiano sólo se metió en la piel del agente secreto en "On Her Majesty's Secret Service" y no logró convencer. La sombra de su predecesor era demasiado alargada y, además, tuvo problemas con el productor Albert R. Broccoli.

ROGER MOORE: En realidad, su nombre ya estuvo sobre la mesa con "Dr. No", pero el londinense no recibió su "licencia para matar" hasta 1973 con "Live and Let Die". Al igual que Connery, también dio vida a Bond en siete ocasiones, la última de ellas con 58 años en "A View to a Kill", que llegó a los cines en 1985. Con él cambió el concepto de la saga y sus entregas se acercaron más al género de la comedia.

TIMOTHY DALTON: El galés encarnó al agente secreto en dos ocasiones, y lo hizo tratando de buscar el opuesto a la era Roger Moore, aproximándose más al personaje descrito en las novelas de Fleming. Lo logró en "The Living Daylights", pero "Licence to Kill" (1989) no convenció al público. Tuvieron que pasar seis años hasta que los productores encontraron al nuevo Bond.

PIERCE BROSNAN: El actor irlandés ya había sido mencionado incluso antes que Dalton, pero tenía otros compromisos. Dio vida al 007 en cuatro ocasiones entre 1995 y 2002, desde "GoldenEye" a "Die Another Day".

DANIEL CRAIG: Desde 2005, un inglés vuelve a encarnar al agente secreto más famoso de la gran pantalla. De momento, ya ha vencido al mal en "Casino Royale", "Quantum of Solace" y las taquilleras "Skyfall" y "Spectre", que le han valido el apodo de "James Bond del siglo XXI". A día de hoy, tras vencer su contrato, su continuación en la saga es una incógnita.

LONDRES, Inglaterra.- El actor británico Roger Moore, que encarnó al icónico agente secreto James Bond entre 1973 y 1985, murió hoy a los 89 años, confirmó su familia a través de Twitter.









Representó durante 12 años a James Bond, el espía británico con un voraz apetito por el peligro y el sexo, lo que hizo millonario a Moore, además de ídolo en todo el mundo. Otro de sus personajes icónicos fue "El Santo". Según el comunicado enviado por sus hijos, Deborah, Geoffrey y Christian, el veterano intérprete falleció en Suiza "tras una corta pero valiente batalla contra el cáncer". "Gracias, papá, por ser tú y por ser tan especial para tanta gente", añaden anunciando que, según el deseo de Moore, el funeral se celebrará en privado en Mónaco.





Considerado uno de los grandes galanes del cine británico de los años 60 y 70, el actor será recordado por su papel de James Bond desde 1973 hasta 1985, en el que sucedió a Sean Connery (tras un breve "interregno" protagonizado por el fallido George Lazemby).



Moore trabajó en películas como Vive y deja morir (1973), El hombre de la pistola de oro (1974), La espía que me amó (1977), Moonraker (1979), Sólo para sus ojos (1980), Octopussy (1983) y Panorama para matar (1985), esta última rodada cuando él tenía 58 años y en la que compartió cartel con la supermodelo, productora y actriz jamaiquina, Grace Jones.