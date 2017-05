"Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho", dijo Ariana Grande tras el atentado

MANCHESTER, Inglaterra.- La cantante norteamericana Ariana Grande se manifestó consternada por la explosión ocurrida cuando finalizaba su recital en Manchester, que dejó al menos 19 muertos y 50 heridos por una explosión. "Estoy quebrada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", manifestó la joven de 23 años a través de su cuenta de Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.