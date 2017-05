Cómo es el Manchester Arena, el estadio donde Ariana Grande dio el trágico recital

22 May 2017

El Manchester Arena, el estadio cerrado donde esta noche al menos 19 personas murieron producto de una explosión, tiene una capacidad máxima de 23.000 espectadores y es el más grande en su tipo del Reino Unido. Está situado al norte del centro de la ciudad, a la altura de la estación de subte de Manchester Victoria.

Inaugurado en 1995 para coincidir con la candidatura de Manchester para albergar los Juegos Olímpicos de 1996 y 2000, fue uno de los primeros campos de Europa en ser construido de acuerdo al diseño de escenario deportivo de asientos en 360°, recordó Télam. Es el único terreno en todo el Reino Unido que posee esta característica y para su construcción fueron destinados 52 millones de libras.





En 2016, el Manchester Arena fue el cuarto estadio cerrado que más entradas vendió en el mundo durante un año, con 851.785, detrás del O2 Arena de Londres, que vendió 1.590.093, el Madison Square Garden de Nueva York, que vendió 1.053.675, y el AccorHotels Arena de Paris, que vendió 873.906 entradas.

Además de espectáculos deportivos como peleas de UFC y presentaciones del equipo nacional de básquet, el estadio es conocido por sus multitudinarios recitales musicales. Sólo para 2017 está programada la presentación de artistas de renombre internacional como Take That, Kiss, Kings Of Leon, Céline Dion, Radiohead, Linkin Park, Blink-182, Lay Gaga y Neil Diamond, entre otros.