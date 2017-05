Explosiones y terror en un concierto de Ariana Grande: confirman varios muertos

Dos explosiones en el estadio Manchester Arena, en Inglaterra, ocasionaron pánico al final de un concierto de Ariana Grande. La Policía confirmó varios muertos.

Distintos medios británicos informaron lo sucedido en el interior del lugar. Aseguraron que la Policía pidió a los vecinos que se mantengan alejados de la zona mientras tratan de determinar qué fue lo que ocurrió. Aún se desconoce la cantidad exacta de heridos y víctimas fatales.

Personas que asistieron al recital compartieron videos del momento en que la gente comienza a correr para escapar:

@BBCBreaking huge amount of ambulances and police heading to Manchester Arena pic.twitter.com/KYezB6eM8F

En este momento, helicópteros sobrevuelan el lugar.

Police are responding to Manchester Arena where 2 explosions were heard. Ariana Grande had just finished performing. pic.twitter.com/ylO2caJAW6