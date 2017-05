Hace siete años, 10.000 Bitcons alcanzaban para comprar dos pizzas; hoy son U$S 22 millones

La moneda digital Bitcoin alcanzó hoy un nuevo valor máximo histórico, al cotiar a U$S 2.185,89 por unidad en las primeras horas de la mañana, según los datos de CoinDesk, que reproduce El Cronista. Este hito concuerda con otro dia especial para la criptomoneda: el aniversario de la primera transacción.

Hoy se cumplen siete años de la primera transacción realizada con Bitcoins, lo que se conoce en la comunidad bitcoinera como el Bitcoin Pizza Day. La historia de esa primera compra con la criptomoneda empieza con Laszlo Hanyecz, un programador y autor de parte del código de Bitcoin, pidió a un compañero en un foro sobre criptomonedas aceptar 10.000 monedas virtuales por dos pizzas a domicilio. Entonces, Hanyecz creía que las monedas que había minado en su computadora valían alrededor de 0,003 céntimos cada una. Por lo que el forista pagó a valor dólar unos 30 billetes por la pizza, sólo que expresados en 10.000 Bitcoins.

Al valor del Bitcoin hoy, las pizzas de Hanyecz le hubieran costado U$S 21,8 millones. Lo que es más, si algien hubiera comprado tan solo U$S 100 en bitcoin al precio de 0,003 centavos el 22 de mayo de 2010, ahora sería un multimillonario con más de U$S 73 millones.

¿Por qué subió tanto el Bitcoin?

Hay varios factores que alentaron la apreciación de la moneda digital. Una reciente legislación en Japón abre el juego para que los retailers pueden cobrar en Bitcoin hizo que la demanda en yenes suba y hoy por hoy ya ocupa el 40% del intercambio de Bitcoins. La comunidad pudo resolver por un momento un debate interno sobre la tecnología que soporta Bitcoin, el blockchain, ante un desafío que podía terminar en lo que se conoce como un "fork" o división del proyecto en dos o más criptomonedas. Finalmente, el escenario mundial parece turbulento, lo que hace a la criptomoneda un "refugio" de valor.