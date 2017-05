Insólito: se robaron un auto empujándolo con una moto

El video que muestra el robo de un auto se hizo viral ¿El motivo? El ladrón se lo llevó empujándolo con una moto.

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy en San Miguel al 500, según contó Enrique Guzmán, el dueño del auto robado.

"Siempre lo dejaba ahí para que no me lo choquen y lo veía desde mi edificio. La Policía está buscando, pero todavía no tuvimos novedades", contó el propietario del vehículo.

Según detalló, los ladrones le rompieron la ventanilla trasera y sacaron el serguro de la puerta. Sin embargo, no pudieron hacerlo arrancar, porque las llaves están codificadas. "Solo le sacaron el freno de mano", señaló la víctima del hecho.