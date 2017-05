Los cañeros tucumanos reclaman participación en el bioetanol y controles en los ingenios

La nueva zafra azucarera se presenta con expectativas por el posible aumento del corte de bioetanol en las naftas, como una alternativa para equilibrar el mercado interno y lograr buen precio del azúcar. Sin embargo, contrario a esa buena perspectiva, los industriales afrontarán el reclamo de los cañeros por el control de la producción, la obligación de exportación y la participación en el programa biocombustibles, en particular, por un sistema de pago por la elaboración de alcohol de caña.

Diferentes entidades gremiales vienen solicitando que se establezca una fórmula de liquidación por el bioetanol, ya que hasta ahora los ingenios determinaron acuerdos con los agricultores y les entregan azúcar físico.

El viernes pasado, dirigentes cañeros plantearon estas inquietudes al coordinador del Plan Belgrano, José Cano. “No renunciamos al alcohol. Consideramos que es bienvenido todo lo que se pueda sustituir por el alcohol en el cupo de exportaciones (teniendo en cuenta las variables de los precios internacionales). Pero sostenemos que lo más importante de la actividad es cuidar, sostener y proyectar un valor rentable el 70%, 75% y 80% de la producción, que corresponde al mercado interno”, dijo el titular de Cañeros Unidos del Este (CUE), Marcelo Fernández.

Los productores, en la actualidad, comercializan azúcar físico en la plaza nacional; también tienen la posibilidad de exportar a otros mercados. Y dentro del programa nacional de biocombustibles, entregan su caña para la elaboración de bioetanol. En ese marco, el dirigente explicó que lo primordial en esta nueva campaña es “cuidar” el precio interno de la bolsa de 50 kilos, ya que representa entre el 70% y 80% de sus ingresos.

La disputa de los ingenios por la distribución.

“La participación del alcohol puede llegar a un 15% (de la producción del cañero), pero si no hay controles y no se exporta lo que se debe exportar, ese valor bajará a $ 300 la bolsa -hoy, en torno de los $ 450-. Los cañeros del este no renunciamos al alcohol, pero a pesar de esa participación, debemos hacer los esfuerzos para que no se debilite el mercado interno”, remarcó Fernández.

Por su parte, el presidente del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Otto Gramajo, expresó: “el tema central hoy es el reclamo por la participación en el alcohol del cañero. El presidente Mauricio Macri dijo que el etanol iba a ser para los cañeros, pero no ha llegado a los productores tucumanos, sí a los jujeños. No nos entregan absolutamente nada”, enfatizó.

Gramajo destacó también que “el control en la industria es clave, tanto en la producción de azúcar como de alcoholes”. En esa línea, hizo hincapié en que ese trabajo debe estar a cargo de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario nacional (Succa – ex Oncca).

“En la actualidad, el control es facultad sólo del Instituto de Promoción de la Azúcar y Alcohol (Ipaat). Por eso, los ingenios de Tucumán plantearon que no se dejarán controlar si no se controla también a las fábricas del norte, es decir, a todos los ingenios del país. Como el Ipaat no tiene potestad, al ser una ley provincial, entonces el que tiene que hacer control es una entidad nacional”, señaló Gramajo.