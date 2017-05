Zecca protagonizó varias polémicas desde que fue nombrado arzobispo de Tucumán

Alfredo Zecca fue elegido arzobispo de Tucumán el 10 de junio de 2011 por Benedicto XVI y ordenado obispo el 18 de agosto de 2011. Desde entonces, su figura tuvo varios momentos polémicos, en los que se enfrentó al movimiento de mujeres, a la comunidad de La Florida y a un sector de los tucumanos que reclamaba por el supuesto fraude electoral en la provincia, durante los comicios de 2015.

La representación que hizo un grupo pro aborto frente a la Catedral, el 8 de marzo, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, ofendió a muchos católicos y fue el pie para que el arzobispo llamara a "repudiar" esa acción, a la que denominó "lo peor que pasó en el país en lo que va del año".

“Si hubiera sucedido eso en un país musulmán estaba muerta esa mujer. No lo dude, estaba muerta; ya la hubieran matado”, dijo. Después de sus palabras se desató una campaña de amenazas de muerte contra las involucradas.

Día del Niño por Nacer: Zecca repudió la “profanación” del 8 de marzo



En una de sus declaraciones, Zecca dudó sobre la cantidad de femicidios. Con frases que generaron eco en diferentes ámbitos, el arzobispo de Tucumán se refirió al número de femicidios y de abortos en la Argentina. “Yo quisiera saber si no hay también cierta exageración en el número porque, de pronto, en ciertas cosas se va exagerando, eh. Hay no sé cuántos miles de abortos y cuántos miles de femicidios. También se mueren hombres. No es por negar los femicidios ni justificarlos, que quede claro, es terrible esto del femicidio”.

Pero el peor momento del ahora renunciado arzobispo llegó tras la muerte del cura Juan Viroche (conocido por sus denuncias al narcotráfico en La Florida), que apareció ahorcado el 5 de octubre de 2016.

Video: vecinos abuchearon a Zecca en el velorio del cura Viroche

Un día después, cuando fue a oficiar la misa por Viroche en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, en la localidad de Posse, Zecca, fue abucheado. Los vecinos lo acusaron de haber abandonado al religioso fallecido cuando este más lo necesitaba. “Le pidió tres veces que lo ayude y lo dejó solo; lo abandonó. ¡Váyase!”, le gritaban, entre aplausos y pedidos de justicia.

“El padre Juan no se suicidó, lo asesinaron los narcos a los que el Gobierno les da protección”

El arzobispo también se pronunció contra el voto de jovenes a los 16 años, cuando dijo que era "una absoluta irresponsabilidad" la propuesta, y que los chicos de esa edad "no saben ni sonarse la nariz".