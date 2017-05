Bombazo: Laurita Fernández y Federico Bal se separaron por una infidelidad

Era prácticamente impensado. Después de tantas ideas y vueltas para blanquear su relación y después del casamiento en Las Vegas Laurita Fernández y Federico Bal se separaron.

Así lo confirmó esta mañana Ángel de Brito con el copete "no es chiste, no es joda, es real. Lo saben los protagonista y lo se yo. No forma parte de una previa y no es show. Se separaron este fin de semana".

Todo esto ocurrió en el peor momento, tras anunciar que volvían al Bailando y que serían pareja, la pareja se rompió y hoy deben reencontrarse para hacer las fotos promocionales.



"Una de las dos partes está muy enojado con la otra parte. Los motivos son complicados", señaló Brito y agregó que todo sería a causa de una infidelidad.

De Brito agregó que "la separación tiene que ver con una infidelidad confirmada. Habiendo escuchado la historia completa no veo posibilidades de que vuelvan."



"Le escribí a Laurita porque me enteré que llegó a Combate llorando. Pensé que había pasado otra cosa, no imaginaba esto. Le pregunté si estaba en crisis y me dijo que estaban separados. La macana, aparentemente, esto corre por mi cuenta, es que en la tercera en discordia es Flor Marcasoli. Federico nunca cortó su relación con ella, hasta antes de ayer", sostuvo el conductor de Los ángeles de la mañana.





Los conflictos comenzaron cuando acusaron a Laurita de ser la tercera en discordia en la relación de Bal y Barbie Vélez. Luego de unos meses -y presionados por los medios- blanquearon su relación, hasta hoy.



Revelan los violentos chats de WhatsApp que mantuvieron Fede Bal y Barbie Vélez