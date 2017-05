Un concejal de Corrientes denuncia a su hija, que es intendenta, por corrupción

BUENOS AIRES.- El concejal electo de San Cosme, Corrientes, Eduardo Morales acusó a su hija e intendenta de esa localidad, Verónica Morales Maciel, de haber cometido hechos de "corrupción", aunque la jefa comunal lo negó y atribuyó las denuncias de su padre a un conflicto familiar.

En esa línea, la funcionaria dijo que el hombre la estafó desviando fondos de una constructora de ella para edificar "la casa de su amante" y lo consideró "bipolar" e "inestable".

El edil electo, en tanto, contó que llevó a la Justicia a otra de sus hijas, ex presidenta del Concejo Deliberante de San Cosme, porque "no llamó a tiempo a sesión" para que él "asumiera" como concejal.

Morales, asimismo, acusó a su ex esposa, la ex senadora provincial Nélida Maciel, de "calentar la banca" y "nunca" presentar un proyecto cuando ejerció el cargo legislativo. "San Cosme debe ser el antro de corrupción más grande que tiene la provincia (de Corrientes).

La Justicia no mira a San Cosme. Los que controlan la corrupción no miran para acá", denunció el concejal electo en entrevistas concedidas a varias radios.

Morales acusó a su hija de haber desviado fondos de Nación que habían sido girados a San Cosme para obras de cloacas, asfaltado y bomberos.

"A lo mejor otra gente dude en denunciar a los hijos: si su hijo es corrupto, tiene que denunciarlo porque así vamos a ir para adelante", enfatizó.

El edil electo por Encuentro Liberal dijo que en San Cosme "se cobraron todas las cloacas y no hay un metro de cloacas".

"Eso se consiguió en Buenos Aires. Hicieron 200 metros de cañería y después se comieron toda la plata; siguieron cobrando los certificados de obra, pero no los ingenieros de la obra, el municipio, mi propia hija, acompañada por concejales", denunció. Luego, aseguró que San Cosme recibió "325.000 pesos para la compra de una camioneta para los bomberos" locales.

"Y no existen en el pueblo, todavía no hay bomberos. Mi hija está en la foto cuando recibió el cheque", sostuvo. Por último, manifestó: "Yo tenía una empresa constructora y me dejaron en la calle la actual intendenta y mi ex mujer, quien era senadora".

Por su lado, Morales Maciel aseguró que "no hay fondos que se fugaron o se esfumaron por el camino" y manifestó que su gestión se caracteriza por la "transparencia".

La jefa comunal, en el cargo desde 2013 y del Partido Liberal, detalló que firmó con Nación "el año pasado un convenio" para la realización de cloacas y todavía ni siquiera fue otorgado el crédito internacional necesario para las obras.

Morales Maciel, respecto de la denuncia sobre falta de asfaltado, dijo que en 2009 el municipio rubricó un acuerdo "por mil metros de pavimento y ya están hechos" Por último, en diálogo con el canal Todo Noticias (TN), redujo las acusaciones de su padre a un conflicto familiar.

"La empresa (constructora) es mía, él jamás tuvo una empresa. Lo que sí tuve fueron muchos quebrantos porque él, al tener una vida paralela, nos estaba estafando porque estaba construyendo la casa de su amante, hasta que pudimos descubrirla", relató.

Y completó: "Y ahí se armó la hecatombe en la localidad: fuimos mucho tiempo comidilla del pueblo, por ese maltrato que sufríamos, por ese engaño que sufrió mi madre". (DYN)