La madre que le pegó a una maestra tenía antecedentes penales

Vanesa Segovia, la docente agredida en Tigre por la madre de un alumno, afirmó hoy que "no quiere volver a la escuela" tras el incidente del viernes pasado, y lamentó que los maestros estén naturalizando los maltratos que sufren a diario, según dijo la docente.

"Esto me va llevar un tiempo trabajarlo, los docentes no estamos preparados para esto, nadie sabe qué hacer. La señora me pegó una cachetada, pero me podría haber pegado un tiro o clavado un cuchillo. Esta persona tiene antecedentes penales y no estábamos informados", expresó la maestra.

El viernes, una mujer identificada por la comuna como Eliana Cecilia Romero insultó y agredió a la docente en la escuela 46 de El Talar, partido de Tigre, hecho que fue filmado y se volvió viral en las redes sociales.

La mujer fue demorada ayer en la comisaría 5a. de El Talar y se expone a una pena de 30 días de arresto, que pueden ampliarse a 60 si el hecho se realizó en presencia de estudiantes, según la legislación provincial.

"Amo mi trabajo. Elegí siempre trabajar en esta comunidad, no soy de ese barrio, pero conozco mucha gente, pero no quiero volver a la escuela, tengo miedo de cruzarme con esa persona, esa señora me amenazó, además de haberme gritado e insultado delante de su propio hijo", relató Segovia. (Télam)