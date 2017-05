Quebrada: Naira Awada convocó a sus fans y solo fue uno

Naira Awada, la sobrina de Juliana Awada, se mostró angustiada en las redes por el fracaso de la convocatoria a sus fans. La actriz había citado a sus seguidores en el Planetario y solo fue una persona.

La hija del reconocido actor Alejandro Awada contó que desde la secundaria no sufría una burla parecida a esta, con agresiones e insultos.

"Estuve dedicándole toda la tarde a armar una juntada, en la cual me boludearon, me hicieron sentir muy mal. Llegué y no había nadie, salvo una fan. Me empezaron a decir que estaban en lugares donde no estaban. Lo cual es un peligro porque di vueltas y vueltas y vueltas. Fui trending topic gracias a eso, pero no pararon de insultarme", agregó.

Muy angustiada, Naira aclaró que se esfuerza mucho para ser buena persona y afirmó que hay mucha envidia a su alrededor y pidió que no volviera a suceder.

En otra publicación de Instagram, la participante del Bailando 2017 aclaró: "no quiero generar más lío, pero si no lo denuncio, después es la misma gente que va a las marchas del 'Ni una menos' y 'Stop bullying'…".