Silvina Escudero reveló cuánto le ofrecía Ricardo Fort para que finja ser su novia

A cuatro años de la muerte de Ricardo Fort, el nombre del millonario sigue rondando en la prensa. El mediático había admitido que era gay, pero no confesó que algunas de las mujeres con las que había "estado", eran contratadas por él para fingir un romance. Por lo menos así lo confirmó la modelo Silvina Escudero.

La morocha recordó en el programa Los Ángeles de la Mañana que el empresario intentaba seducirla. En ese entonces Ángel de Brito le preguntó: "me acuerdo que en su momento Fort te ofreció pagarte para que seas la novia.."

La panelista Carmela Bárbaro le dijo: "¿por qué no agarraste? Si era un show, era divertido". Y Silvina le contestó tajante: "¿En serio me estás hablando, Carmela? No, disculpame pero eso es prostitución. No tiene que ver con mi realidad, con lo que hago ni con mi laburo".

La modelo admitió que el monto que el empresario le ofreció era de $60.000.