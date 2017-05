Julián Domínguez opina que "es mejor" que Cristina Kirchner no se presente en las próximas elecciones

El ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación Julián Domínguez sostuvo hoy que cree que "es mejor" que la ex presidenta Cristina Kirchner no se presente para competir en las elecciones de octubre próximo porque el peronismo bonaerense "tiene que construir su propio camino".

Domínquez confirmó su apoyo a Florencio Randazzo para los próximos comicios, opinó que el PJ ya hizo su autocrítica y dijo que el gobierno de Mauricio Macri traerá "más ajuste", remarca La Nación.

"Creo que es mejor", dijo, consultado sobre que pasaría si Cristina Kirchner no fuera candidata. Y aseguró que, analizando sus últimos dichos, su opinión personal es que la ex mandataria no se presentará en octubre.

"El peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene que construir su propio camino. Hace 20 años que ha sido colonizado por decisiones que no son de la provincia. Es hora de que nos emancipemos y no pidamos permiso para ver quiénes nos tienen que representar", argumentó Domínguez.

También se refirió a un "problema de administración de dirigentes que no la sienten" (a la provincia) y opinó que se trata de simples "delegados del poder central".

En referencia a las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) consideró que allí "la sociedad va a elegir quién quiere que represente al peronismo" porque "no lo van a resolver los dirigentes en una cabina telefónica".

"Hoy estamos discutiendo cual es la mejor oposición para ganarle al presidente Macri, y el 70 por ciento de los argentinos expresa decepción, angustia, incertidumbre", aseguró. Y opinó que mientras "más amplio sea el proceso de participación para ver quién lidera este proceso de cambio" más "probabilidades de éxito" tendrá el Partido Justicialista. "El futuro que nos ofrece el gobierno de Macri es más ajuste".