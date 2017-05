Matías Albornoz Piccinetti tuvo una emotiva despedida. Sus familiares, amigos, compañeros y profesores le rindieron homenaje en el Gymnasium: hubo cánticos, oraciones, aplausos y una suelta de globos. “La venganza no va a ser nuestra, vamos a cortarla acá”, dijeron los jóvenes. Por otra parte, la fiscala María del Carmen Reuter cree que el mortal enfrentamiento fue el epílogo de una serie de enfrentamientos entre los estudiantes del establecimiento que depende de la UNT y de otros colegios de la capital. Los tres menores detenidos están acusados de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones graves. Dos de los sospechosos son inimputables y nunca enfrentarán un Tribunal.

2. San Martín perdió ante Brown y se fue con bronca por una polémica jugada

San Martín no pudo con Brown (PM) y cayó 2 a 1. Mariano González, de pésimo arbitraje, no cobró un claro penal a favor del “Santo” en tiempo adicionado. ¿Fallo arbitral o "mano negra"?: mirá el penal que no le cobraron al "Santo"