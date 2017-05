Moreira: "así no se puede"

Una clara infracción de Lucas Landa, sumado a un topetazo de Nicolás Dematei, ambos sobre Rodrigo Moreira cuando se jugaba el quinto minuto adicionado al tiempo reglamentario, podría haber cambiado la historia.

¡Era penal! Un penal tan grande como La Ciudadela, que sólo Mariano González de pésimo nivel no observó.

Por eso a la salida del vestuario local las caras de bronca eran evidente. Más allá del flojo nivel del equipo y de una nueva derrota, esa jugada quizás le hubiera permitido a San Martín al menos sumar un punto, justo en una de sus peores noches.

“Fue penal, no hay ningún tipo de dudas. Me pegaron una patada tremenda desde atrás. Es inentendible que el árbitro no haya visto la falta. Tengo una bronca tremenda”, le comentó Moreira a LG Deportiva, dejando en claro que en Bolívar y Pellegrini todos le apuntaron a González. “Nos vamos con una sensación muy fea. Tenemos muchísima bronca y frustración”, agregó el central.

Más allá de esa falla inexplicable del árbitro, el central aceptó que el equipo no estuvo finos, justo en el momento en que más necesitaba encontrar su mejor versión. “Ellos encontraron el gol en nuestro mejor momento. Y ese fue un golpe del que no pudimos recuperarnos. A partir de ahí comenzó otro partido y nosotros no pudimos recuperarnos más”, explicó Rodrigo que también se fue con bronca por el planteo que hicieron los patagónicos. “Vinieron a especular. Se encontraron con el gol y después se metieron todos atrás para cuidar la ventaja. Nosotros no encontramos los espacios para lastimarlos”.

Por su parte, Mariano Pasini, ayudante de campo de Diego Cagna, se quejó de la cantidad de penales que recibió San Martín en el último tiempo. “No puede ser que ocurran cosas como estas. Si miramos detenidamente las estadísticas, nos daremos cuenta de que no es una queja sin fundamentos”, sostuvo Pasini que protestó sobre los seis penales en contra que recibió su equipo en siete partidos y sobre los tantos que no le otorgaron a favor. “Es evidente que los jueces no miden con la misma vara”, sentenció.