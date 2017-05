Los acusados de la muerte de Albornoz Piccinetti dijeron ser víctimas de la pelea

El joven de 16 años fue imputado de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones graves. Los otros dos, acompañados por sus padres al ser inimputables, brindaron una declaración informativa ante la fiscala María del Carmen Reuter. Los tres señalaron que ellos no fueron los agresores de Matías Albornoz Piccinetti, F.E y un tercero cuyo nombre no trascendió hasta ahora. Quedaron a disposición de un juez de menores que ordenó que sigan alojados en el Instituto Roca.

“Él dijo que no tuvo nada que ver en el incidente. Que estaba parado en la zona y que fue atacado por los alumnos del Gymnasium que estaban muy enojados. No tiene lesiones en las manos ni golpes que indiquen que haya participado en una pelea, sólo se defendió cuando lo quisieron agredir sin razón alguna”, explicó José del Río, que defiende al mayor de los adolescentes, con la colaboración de Matías Díaz Molina.

El defensor anunció que después de que el joven declaró, le pidió a la fiscala que cite a declarar a otros testigos para que avalen su palabra. “Tenemos elementos suficientes para demostrar que no sabía de la rivalidad entre ambos grupos, que no tenía la menor idea de que había existido un problema en el baile porque él no asistió a la fiesta por encontrarse en la casa de una amiga”, indicaron los profesionales en una charla con LA GACETA.

Los otros dos menores también desmintieron haber concurrido a la Semana del Gymnasium y mucho menos haber participado en la fiesta donde se desencadenó el último incidente entre ambos grupos.

Según confiaron fuentes judiciales, el chico de 15 años es acusado de haber atacado con una navaja a las víctimas, mientras que el de 14 habría tenido la manopla con la que fue agredido el tercer estudiante del establecimiento universitario.

Los sospechosos fueron trasladados bajo una fuerte custodia al Roca. En la puerta de ese centro de alojamiento se había apostado una consigna integrada por efectivos de infantería de la Policía para evitar cualquier tipo de incidentes.

En las redes

La polémica por el trágico enfrentamiento se trasladó a las redes sociales. Los amigos de los tres sospechosos salieron a defenderlos. En tanto que por las amenazas que recibió en las últimas horas, dieron de baja el perfil de Facebook del principal acusado. Otros en cambio, decidieron difundir los datos personales de los acusados.

Por la tarde también se viralizó la copia de las actuaciones policiales donde aparecen los nombres, las direcciones y hasta los números de documentos de los tres chicos que se encuentran alojados en el Roca. Los defensores anunciaron que realizarán una protesta ante la Justicia por esta situación.