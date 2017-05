Temer reclama la suspensión de la investigación judicial

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Michel Temer, reiteró que no dimitirá por el actual escándalo de corrupción, y pasó a la ofensiva exigiendo la suspensión de la investigación judicial contra él, por sospechas de que un audio presentado como prueba esté manipulado. “Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos completamente turbios”, aseguró Temer en un combativo pronunciamiento en el Palacio de Planalto, el segundo desde que estalló el escándalo el pasado miércoles, cuando se dio a conocer una denuncia del empresario Joesley Batista.

Medios brasileños habían reportado, antes del discurso, respecto a una posible edición de la grabación presentada por Batista como prueba en su denuncia contra el presidente. Una nota en el diario “Folha de Sao Paulo”, incluso, refería “50 ediciones”. “Lo digo con toda seguridad: Brasil no se saldrá del camino. Continuaré al frente del Gobierno”, aseguró Temer al final de su alocución. Luego, como el mismo mandatario había anticipado, sus abogados ingresaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pedido para que se suspenda la investigación.

“La defensa objetiva que haya una investigación que revele la verdad de los hechos, en relación a los cuales no se puede tener una evaluación contaminada por pasiones políticas e ideológicas”, se sostiene en el comunicado.

Además, el mandatario atacó a Batista, dueño del gigante del sector de la carne JBS. El empresario de 44 años es también investigado por corrupción y pactó una colaboración con la Justicia para obtener beneficios en su caso, en una de las llamadas “delaciones premiadas”. Cometió el “crimen perfecto y ahora vive en Estados Unidos”, lo acusó Temer y apuntó a un posible delito financiero. “Antes de divulgar la grabación, él compró una gran cantidad de dólares, ya que sabía que el mercado cambiario iba a entrar en caos. Además, previamente, vendió acciones de JBS, conociendo que éstas iban a caer”. “Estos hechos están siendo investigados por la Comisión de Valores Mobiliarios”, advirtió luego.

Batista, efectivamente, dejó Brasil el 10 de mayo rumbo a Nueva Jersey, luego de prestar el testimonio que sería divulgado días más tarde. La empresa JBS admitió que compró dólares antes de que el escándalo estallara, aunque, según ellos mismos dijeron, lo hicieron en razón de la política económica de la empresa. Las investigaciones contra Temer, sin embargo, abarcan varias acusaciones más aparte del audio que el mandatario presume “manipulado”. Batista lo acusó entre otras cosas de haber pedido sobornos a JBS desde 2010 y de haberse reunido varias veces con él desde entonces. En otra denuncia, Roberto Saud, directivo de JBS, aseguró que el mandatario recibió 15 millones de reales (U$S 4,6 millones) para la campaña electoral de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2014, y que decidió quedarse con un millón de reales de ese dinero. Temer fue compañero de fórmula de Rousseff en esos comicios. El escándalo que desató una crisis política mayúscula en Brasil comenzó el miércoles, cuando se dieron a conocer unas grabaciones en las que supuestamente el actual mandatario habría dado el visto bueno respecto a un soborno. (DPA)





Lula habla de su candidatura: el líder del pt exige elecciones

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT) y potencial candidato en los próximos comicios, reclamó la renuncia del mandatario Michel Temer y el llamado a nuevas elecciones.

“Nosotros queremos elecciones directas, queremos que Temer salga enseguida; no queremos que haya un presidente elegido de forma indirecta”, afirmó Lula en San Pablo y en sus primeras palabras desde el estallido del escándalo que puso entre las cuerdas a Temer. Lula insistió: “Podemos hasta perder, pero que sea en un proceso democrático”.

Para el ex mandatario, “lo que no debe pasar es que alguien piense que puede poner un presidente que no fue electo por el pueblo”. Imputado en cinco causas penales, la mayoría de ellas por corrupción, Lula no citó las denuncias que pesan en su contra y volvió a dejar en abierta la chance de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018. “Mi candidatura dependerá de muchas cosas, pero Dios quiera que la (televisión) Globo defina ya a su candidato”, ironizó.