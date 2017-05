“A pesar de todo, aspiramos a tener jueces ejemplares”

La constitucionalista porteña María Angélica Gelli es una observadora calificada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quizá por ello resulta capaz de advertir que las críticas que recibe la tarea del máximo tribunal del país obedecen principalmente a las controversias que generan las trayectorias personales de sus miembros. “A pesar de todos los desastres que hacemos como sociedad, todavía aspiramos a tener jueces ejemplares”, reflexiona Gelli en una entrevista-desayuno pactada con motivo de su disertación en la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura. La jurista sorprende con una interpretación sociológica al atribuir el anhelo de ejemplaridad a la “nostalgia” por los próceres idealistas e imbuidos de bien común que construyeron nuestra nacionalidad.

- ¿Tiene algún punto de comparación la polvareda que levantó la Corte con el fallo “Muiña”?

- Puedo citar un antecedente menos dramático: la resolución del llamado “corralito” bancario, que también generó una crisis terrible no cuando la Corte Suprema dictó el primer fallo que amparó a los ahorristas sino cuando emitió la sentencia “Bustos” que los desamparó. Esta decisión (de 2004) produjo un rechazo inmenso en la comunidad y los jueces de las instancias anteriores optaron por no aplicar el precedente. Esa posición es razonable: los jueces dijeron que la Corte había creado una regla pero que el caso concreto no entraba en ella. Fue un momento serio: incluso el ministro Juan Carlos Maqueda sufrió esa respuesta sanguínea tan argentina. Diría que tenemos un problema con la Corte y que la autoridad de la institución parece disminuida.

- ¿El fallo “Muiña” intensificó esta debilidad?

- Había una esperanza de que la situación tomara otro rumbo porque la Corte había sido cubierta y empezado a funcionar con sus cinco ministros. Además, los nuevos miembros (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) son muy prestigiosos y nadie los puede acusar de haber participado en violaciones de derechos humanos. Ambos tienen principios democráticos firmes, además de que Rosatti fue ministro del presidente Néstor Kirchner y procurador del Tesoro. Me parece que lo que ocurrió con el fallo “Muiña” es cuanto menos curioso porque no resulta original en tanto que el beneficio del 2x1 ya había sido otorgado antes a otros condenados por delitos de lesa humanidad. La única diferencia es que esta vez hubo desarrollo de argumentos.

- ¿Quizá la Corte está siendo más escrutada que antes?

- Este también es un defecto de nuestro sistema. Tendemos a pensar que un cambio de integración de la Corte implica un cambio de jurisprudencia. Nosotros deberíamos aspirar a la continuidad porque se trata de reglas muy pensadas, que fueron elaboradas en el largo plazo y que se supone que estamos dispuestas a mantenerlas. Pero vivimos a los bandazos.

- ¿En qué medida afectó el prestigio de la Corte el hecho de que una de sus integrantes, Elena Highton, podrá ejercer la magistratura más allá de los 75 años cuando los demás jueces nacionales y federales, por decisión de la propia Corte (fallo “Schiffrin”), deben irse a esa edad si no consiguen otro acuerdo del Senado?

- Eso golpeó mucho porque la Corte emitió la sentencia “Schiffrin” semanas después de que quedara firme el derecho de Highton. ¿Cómo luce eso? Horrible, qué quiere que le diga. Más allá de la disparidad, creo que tienen razón Highton y Rosenkrantz, que votó en disidencia en “Schiffrin”. Ahí (en el establecimiento del límite de los 75 años) había una nulidad de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional porque la Convención Constituyente se había excedido en el mandato que recibido del Congreso de la Nación. La cláusula constitucional era nula y todos los presidentes de la Nación (a partir de 1994) lo habían entendido así. Ese es un error: el otro es validar la nulidad después de que Highton se haya beneficiado con el criterio anterior, que también había favorecido a Carlos Fayt.

- ¿En qué medida los cuestionamientos hacia las trayectorias personales de los miembros de la Corte inciden en la credibilidad de sus decisiones? A la situación de Highton hay que añadir las críticas de sectores políticos hacia Ricardo Lorenzetti, y la mancha que el Gobierno nacional imprimió a Rosatti y Rosenkrantz cuando intentó nombrarlos en comisión.

- A pesar de todos los desastres que hacemos como sociedad, tenemos una aspiración de ejemplaridad. Nos gustaría que los jueces y los gobernantes fueran ejemplares en el sentido de perder a veces posiciones y lugares de poder para defender principios. Esto existe como un fondo de reclamo. La escuela anterior ponía el foco en las conductas ejemplares de los patriotas y de los padres de la nacionalidad, más allá de que en sus vidas privadas hubiese aspectos cuestionables. Se acentuaba el servicio público, el trabajo por las necesidades del país y la honestidad. Y esto nos ha quedado, insisto, como un reclamo y como una aspiración. Cuando surgen cuestiones que contradicen ese modelo ejemplar, aparece la nostalgia por lo que teníamos y ya no tenemos. Por otro lado tampoco nos decidimos en nuestras vidas personales a impulsar y exigir esa ejemplaridad: sostenemos una contradicción.

-Entonces, ¿a los jueces les pedimos más que al resto de las autoridades públicas?

- Es que debemos pedirles la máxima ejemplaridad porque ellos nos juzgan. En la Academia (Nacional de Ciencias Morales y Políticas) tengo el sitial del ministro (Antonio) Bermejo. Era sencillo, humilde y laborioso: hizo aportes tan importantes que su período se denomina, justamente, la Corte de Bermejo. Admiro esa postura de trabajador y su coherencia.

- ¿Qué opina de la respuesta que el Congreso de la Nación dio al fallo “Muiña”?

- La nueva norma plantea el mismo problema que ya existía, que es si se la puede o no aplicar retroactivamente porque la ley penal más benigna sigue siendo la del 2x1. Coincido con la diputada Elisa Carrió en que la justicia no es venganza. Norma Morandini dice siempre que la democracia debe ser mejor que la dictadura y esto implica que, si bien la ley del 2x1 es mala en sí misma, el debido proceso penal ha de beneficiar a todos por igual precisamente porque el Estado se envileció cuando violó los derechos humanos en los 70 y hoy volvería a hacerlo si la Justicia transgrediese los principios básicos del Derecho Penal. En ese supuesto, crearía lo que Günther Jakobs llamó “Derecho Penal del enemigo”, una construcción que desconoce las garantías previas. En el Derecho Penal, el principio de legalidad es extremo justamente para evitar una ley a medida o con nombre y apellido. Estamos en una encerrona. La situación es difícil y dolorosa, porque se trata de acortar penas a quienes han cometido delitos muy graves. Nuestro problema, en síntesis, es que revisamos, volvemos para atrás y cambiamos las leyes en forma permanente. Con ese trasfondo tan complejo no podemos esperar que haya fallos prolijos.

Una referencia

La abogada María Angélica Gelli se especializó en Sociología Jurídica. Publicó numerosas obras de doctrina. En 2006 recibió el Premio Konex por su actuación meritoria en Derecho Constitucional, área en la que descolla. Es una docente activa que formó a varias generaciones de profesionales en distintas instituciones del país.

Perspectiva: la Corte de la Nación y la Corte Interamericana

Gelli aterrizó en esta ciudad para exponer sobre el criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó respecto de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Fontevecchia y D’Amico” (14 de febrero de 2017). Gelli dijo que algunos creyeron que la Corte argentina se había alzado contra el tribunal supranacional. “Esta es una apreciación apresurada y exagerada porque la Corte nacional lo que dijo es que está obligada a cumplir los fallos de la Corte Interamericana, como dispone el propio tratado internacional, siempre que estos sean dictados dentro de la competencia de ese tribunal”, explicó. Y opinó que el fallo “Fontevecchia y D’Amico” podía ser leído como una respuesta al cambio de la Corte Interamericana: “tuvo una primera etapa muy prudente. Fue cuidadosa al principio, pero, después, avanzó excesivamente en el control que aplica a los Estados parte. Quizá estemos viendo una reacción, que es peligrosa porque, si los jueces no son prudentes, las instituciones se debilitan. ‘Fontevecchia y D’Amico’ sin duda alienta esta reflexión”.