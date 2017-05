Un informe revela que en Argentina se consume un kilo de café por persona al año

Los argentinos consumimos un kilo de café per cápita por año -a razón de una taza cada dos días- y las cafeterías han logrado agregarle valor al producto e incluso exportar el formato comercial minorista, aseguró un experto. Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market y asesor de CAME, reveló el dato a Télam y lo comparó con Noruega donde, por cuestiones climáticas, "ese consumo se eleva a 12 kilos per cápita por año", describió.

Dijo que en la Argentina se consume café importado de zonas tropicales de Colombia, Brasíl y África, y destacó que "lo importante es que se logró agregar valor al proceso en el dispendio final en las cafeterías, ya que se desarrollaron cadenas que pudieron exportar su formato comercial minorista", indicó.

Entre los ejemplos más conocidos de cadenas argentinas que exportaron su valor tanto comercial como icónico se encuentran Havanna y Café Martínez. Por ejemplo, en marzo pasado, Café Martínez abrió su primera sucursal en los Estados Unidos, en la ciudad texana de San Antonio (sede de los Spurs, donde juega Manu Ginóbili). Con más de 80 años de trayectoria, la empresa argentina llegó a este nuevo mercado que se caracteriza por ser uno de los más grandes del mundo, con un consumo de 3,1 kilos de café per cápita.

"El consumo de café tiene una tendencia incremental y está creciendo el 'take away', que consiste en adquirir el vaso de café y consumirlo camino a la oficina", comentó el experto al precisar que, a nivel mundial, está calculado que se consumen 30.000 tazas de café por segundo.

Por su parte, la coffee marketing manager de Nestlé Argentina, Valeria Rodríguez Pardal, coincidió con Di Pace al acentuar que la innovación en el consumo se dio porque la ingesta hogareña se sofisticó con el uso de cafeteras y porque también se sumó valor agregado al consumo fuera del hogar.

"Antes un argentino pedía el clásico café con leche, capuchino o cortado y ahora conoce variantes sofisticadas, como el caramel macchiato", ejemplificó. "Ese conocimiento de variedades de café también lo trasladó al hogar", comentó la especialista.

"Se propone mayor calidad", indicó, y cuantificó que el mercado de las cafeteras express hogareñas creció 55% interanual por el uso de cápsulas, a cifras de marzo último. "La novedad es que la cafetera se convirtió en una suerte de coffee shop hogareño multibebida, que permite no sólo hacer café sino también té y chocolate", ejemplicó. Dijo que en junio venidero se lanzarán cápsulas de Nesquik.

"Antes el café hogareño era de filtro y ahora puede ser con espuma, con variedad de sabores", indicó. Respecto del origen de los granos de café, dijo que engloban a la región ubicada entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y citó a Brasil, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico. "También se importan blends provenientes de África, Vietnam e incluso Europa", detalló.

Según sus propios cálculos, el consumo de café en la Argentina es de 207 tazas per cápita por año y en los últimos 10 años el consumo en tazas creció 22%. "Se calcula que cada argentino toma una taza de café cada dos días".

"Antes el café era bebida exclusiva de adultos, pero en los últimos años comenzó también a ser elegido por los adolescentes, alentados por la apertura de gran cantidad de cadenas de cafeterías", describió.

Señaló que el consumo también depende del lugar de residencia. "Las plazas más urbanizadas consumen más café. La Argentina es un país matero. Pero igual se consumen pocillos de café preferentemente en la Capital Federal, Rosario, Córdoba y Mendoza", enumeró.