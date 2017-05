Belgrano y Patronato igualaron en Córdoba

Belgrano y Patronato empataron esta tarde 1 a 1 en partido jugado en el estadio Mario Kempes de Córdoba. El encuentro se disputó sin público, debido a la sanción provisoria que recae sobre el club cordobés por la muerte del hincha Emanuel Balbo, quien fue arrojado desde una tribuna mientras se disputaba el clásico ante Talleres, en abril pasado.



A los 23 minutos del primer tiempo abrió el marcador Matías Quiroga, para los entrerrianos, igualando Mariano Barbieri a los 34 minutos del segundo tiempo. Con el empate, Belgrano -19 unidades- no pudo salir del penúltimo lugar de la tabla, mientras que Patronato, que no gana hace 10 fechas, acumula 27.



¡GOL DE PATRONATO! Quiroga convirtió el 1-0 ante Belgrano en Córdoba pic.twitter.com/APuCA1Rjpz — TyC Sports (@TyCSports) 20 de mayo de 2017

¡GOL DE BELGRANO! Barbieri puso el 1-1 ante Patronato en Córdoba pic.twitter.com/Qcz7IAilFa — TyC Sports (@TyCSports) 20 de mayo de 2017

Desde el mismo comienzo del juego el "Celeste" se posicionó en la ofensiva, con buenos movimientos por sector izquierdo de Barbieri y de Lucas Melano.A los ocho minutos el travesaño devolvió un cabezazo de Lucas Aveldaño y el rebote no pudo ser tomado por Fernando Márquez, en clara acción de gol que no pudo concretar Belgrano tras un córner desde la izquierda.Sin embargo, 16 minutos más tarde fue el equipo entrerriano que, tras dos llegadas seguidas al área local, abrió el marcador con un potente cabezazo de Matías Quiroga quien conectó un centro servido desde la izquierda por Damián Arce, tras recuperar la pelota en el medio campo, luego de un error de Melano.Fue el quinto gol del torneo que anotó el centrodelantero visitante y el tercero que le marca a Belgrano, en los dos juegos que ambos elencos han sostenido entre sí.A cinco minutos del final del primer tiempo, un buen tiro libre de Fernando Márquez casi establece la igualdad, al devolver el remate el arquero Sebastián Bértoli.Con los cordobeses dominando y sin lograr empatar, promediando el complemento, en uno de sus escasos avances Patronato casi aumenta la ventaja, pero tanto Alejandro Gagliardi como Quiroga no fueron precisos en sus respectivas chances permitiendo el despeje de los defensores locales.Con el arquero entrerriano respondiendo con acierto ante los disparos de los delanteros cordobeses, el tiempo transcurría y Belgrano veía frustrados sus intentos de igualdad, ya que los remates de Barbieri, Melano y Márquez, fueron siempre controlados por Bértoli.Pero de tanto ir, y cuando restaban 11 minutos para el final del juego, Belgrano llegó al gol, con una subida por izquierda de Juan Quiroga que alargó para Melano, cuyo centro fue devuelto por Bértoli y la pelota le quedó a Barbieri en el centro del área, quien, con un buen remate, anotó su primer gol en el certamen, para el empate del "pirata", que definiría el resultado del partido.En la próxima fecha, la 26ta, Belgrano visitará a Atlético de Rafaela y Patronato recibirá en Paraná a Godoy Cruz de Mendoza.