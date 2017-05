Según Carrió, “todo el sistema político y judicial argentino protege a De Vido”

Luego de que la Justicia le informara ayer a la diputada nacional Elisa Carrió que la persona que la denunció por enriquecimiento ilícito recibió un pago de $ 1.500 para acusarla, la candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires salió a cruzar fuerte a la AFI (ex SIDE) y el Poder Judicial. Además, consideró que “todo el sistema político argentino está destinado a proteger a Julio De Vido” para evitar que en el país se “destape un Lava Jato”, la megacausa de corrupción en Brasil.



Carrió, según informa el diario Clarín, les apuntó a quienes le habrían pagado al albañil que radicó la denuncia: “Están sectores de la SIDE, de la Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires y puede ser que también estén vinculados sectores del Poder Judicial, altos rangos del Poder Judicial, o alguna asociación entre algún juez y el Presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti)”.



En declaraciones al programa Sábado Tempranísimo de Radio Mitre, fue todavía más allá con sus sospechas. “Pero también pueden ser sectores de la política de la Provincia porque hemos denunciado a (Sergio) Villordo, que es diputado del massismo; están procesados por asociación ilícita y encubrimiento el fiscal de Pilar ligado a Massa… La verdad es que no se sabe bien. Estamos avanzando en más de diez denuncias: la de Scioli, la de Alberto Pérez, la de (Julio) Pereyra”, disparó la diputada nacional que será candidata a renovar el cargo por la Ciudad de Buenos Aires.





Tengo un profundo cansancio moral, me cuesta creer en alguien. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 20 de mayo de 2017

Nunca creí que me podría pasar esto en un Gobierno de @Cambiemos — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 20 de mayo de 2017

En medio de su amplia acusación, despegó a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI: “No creo bajo ningún concepto que esto sea de Arribas, está claro. Hace cuatro meses he denunciado que se investigue en la comisión bicameral si había espionaje por parte de (Silvia) Majdalani, o amigos de ella, y esto nunca se hizo”.“Todo el sistema político argentino y judicial está destinado a proteger a De Vido. Las inconveniencias para firmar acuerdos, en realidad es para que la prueba no venga. Toda la clase la política, digo toda. Acá hay un lobby para evitar que se involucre a quien recibió, que es el caso de De Vido, y para que se tape la contribución a las campañas políticas. Es todo un sistema y que acá se destape como el Lava Jato”, remarcó.Pero Carrió también apuntó al oficialismo. “¿Por qué cuidan tanto todos a De Vido? Porque De Vido puede hablar y podría comprometer a todos: empresarios, banqueros, jueces, miembros de tribunales supremos. Y cuando digo todos incluye a algunas personas del Gobierno. La relación entre Franco Macri y De Vido es obvia, y en el Correo se nota claramente. Algunos de este Gobierno, no digo Mauricio (Macri), pueden querer que se proteja a De Vido, porque De Vido hacía favores a todos: los gobernadores, los intendentes. Acá hay una orden que incluye al Poder Judicial: proteger a Aníbal (Fernández) y proteger a De Vido. Por eso el que está actuando muy bien es la Unidad de Información Financiera (UIF)”.“Yo soy una aliada central del Presidente, él no tiene nada que ver con esto y estoy segura que Arribas tampoco”, puntualizó.Además, volvió a la carga contra Aníbal Fernández, el último candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el FPV.“Yo me banco todo lo que venga pero lo que no puede pasar es que los articuladores centrales de un sistema corrupto no salgan a la luz. Entonces, básicamente aparte de los Kirchner, están Aníbal Fernández, del que nadie habla porque tiene conexión con toda la clase política por medio de la AFA; y de De Vido. Si esto no pasa no hay Lava Jato en Argentina”, afirmó.A su vez, criticó un fallo de la Corte sobre la presión preventiva: “Si la gente está imputada por asociación ilícita, yo no puedo creer que todos los que se robaron todo del Estado no tengan prisión preventiva. ¿Y entonces por qué la tiene Báez? ¿Por qué la tiene Báez y no De Vido? Es una pésima lectura para la sociedad. Que Cristina esté dentro del país, pero que una persona dé cátedra por el mundo con dos causas por asociación ilícita…”.Entre otras definiciones, habló de su patrimonio y su vida personal. “La única que vive en una casa alquilada soy yo. Después de haber tenido casa propia, auto y departamento soy una empobrecida lítica. La política me llevó el matrimonio, me llevó los bienes, me llevó la vida y me llevó la salud”, consideró.