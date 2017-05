El Facebook de Matías Albornoz Piccinetti se llenó de dolor y desconsuelo por el crimen

Decenas de amigos, compañeros y conocidos Matías Albornoz Piccinetti, el adolescente asesinado de un puntazo en una gresca en Santiago y 25 de Mayo, se despidieron de él con publicaciones en su cuenta de Facebook colmadas de dolor, desconcierto y desconsuelo. El estudiante del Gymnasium, que debía festejar hoy sus 18 años, está siendo velado en Flores, en el pasaje Padilla.

El adolescente resultó gravemente herido -junto a otro compañero que está fuera de peligro- durante el enfrentamiento, ocurrido al mediodía en pleno centro, y falleció anoche. "¡Mochito de mi corazón! No te tendría que haber tocado a vos negro :'( ¡Dale fuerzas a toda tu familia y a todas las personas qué te querrán siempre! ¡Que Dios te tenga en la gloria! Q.E.P.D. :'( Feliz cumple Negro", le escribió una joven llamada Daniela.

Valeria, que sería familiar de Matías, también le dedicó unas palabras de despedida al chico de 17 años. "Mi nenito, amor mío, no encuentro palabras para describir lo que siento. Te amamos ‘Matu’ Piccinetti. Dios, ¿por qué? Esto no puede estar pasando... Me duele el alma", publicó la mujer.

Un adolescente, que dijo haber compartido años de amistad con la víctima, se manifestó consternado por el homicidio. "Matías Piccinetti un amigo mio de la infancia. ¿Por qué Dios se lo llevo a tan temprana edad teniendo todo un futuro por delante? Me siento realmente mal por lo que le sucedió. Dios va a hacer justicia. Fuerza para toda la familia. Querido amigo, todos los que te conocen siempre te van a llevar dentro del corazón, por siempre y para siempre".

"Voy a extrañar cruzarte por la vida y seguir recordando viejos tiempos. Voy a extrañar siempre tu buena onda. Fuiste una gran persona y agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de conocerte y de compartir tantos momentos... GRACIAS MOCHO... TE EXTRAÑAREMOS. DESCANSA EN PAZ, AMIGO", escribió otro adolescente.

Una mujer llamada María Victoria se puso en lugar de madre y dejó un conmovedor mensaje: "¡Descansa en paz hijo!... Porque también podías haber sido mi hijo o el de cualquiera. ¡Dios le dé fuerzas a tus padres como me las dio a mi!", indicó.

"¡Estés donde estés, nunca dejes de lado esa sonrisa inmensa! Que descanses en paz amigo"; " Que dolor tan inmenso ,no puedo creer lo que pasó. Muchísima fuerza para toda la familia"; "Qué pena... te conocí de bebé, sólo te vi crecer por fotos y hoy tuve la noticia de tu partida, Matu querido"; "No te conozco, pero me causó mucha tristeza... Qué descanses en paz y dale fuerza a tu familia", fueron otros de los mensajes publicados.

Tres adolescentes de 16, 15 y 14 años pasaron la noche en el Instituto Roca por el homicidio. El primero, que no sería el homicida, debía declarar hoy ante la Justicia. Sería el único que podría ser imputado por el caso.