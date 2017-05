Cristina Kirchner tildó de "forro" a Michel Temer

La ex presidenta Cristina Kirchner no se ahorró nada para criticar al presidente de Brasil, Michel Temer, quien sigue contra las cuerdas por el escándalo de corrupción en el país vecino. En un mensaje publicado a través de Facebook, la lider del Frente para la Victoria tildó de "forro" al funcionario y dijo que "una vez que lo usaron, lo tiran", para explicar que ya no es funcional a quienes lo llevaron hasta la presidencia.

El mensaje fue breve, pero contundente: "La pregunta es ¿por qué en este momento los mismos que lo llevaron hasta la presidencia generan las condiciones para la renuncia y/o destitución del Presidente? Sin temor a equívocos podría sostenerse que Temer ya cumplió con su cometido y que, por debilidad política y por desgaste, ya no le sirve más a quienes, de alguna manera, fueron sus mandantes y su sostén, incluyendo entre estos actores al poder financiero aliado con el sistema de medios de comunicación. Una vez que lo usaron, lo tiran, lo descartan. En español se suele utilizar la palabra “forro” para calificar a las personas que asumen tales conductas. En portugués: camisinha".