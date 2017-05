Video: la desgarradora confesión de "El Pepo" en "Polémica en el Bar"

"El Pepo" participó en la edición de ayer de Polémica en el Bar y contó la emotiva historia de su pasado en la que la droga, la delincuencia y la cárcel fueron protagonistas.

El cantante de cumbia se remontó a la época en la que su adicción lo "obligaba" a conseguir plata rápido para comprar más drogas. En uno de esos episodios es que él entra a robar en una casa: "cuando me dijeron que iba a estar encerrado seis años casi me muero. El día del juicio le pedí perdón a la familia (a la que le robó). Ellos me dijeron que me haga cargo de lo que hice. Mis viejos no me dijeron nada, sufrían".

"Decidí tomar la música como un laburo, una manera de divertirme sin estar saliendo a ninguna villa a comprar falopa".



Rubén Castiñeiras -nombre real del cantante-, habló de sus días de adicto. "Con la droga ni me acordaba de mi mamá y mi papá. Hay que ser consciente todos los días. El 80% de la gente que está en cana es por las adicciones. Muchos matan por la droga", afirmó según informó el sitio infobae.com.

En su relato aseguró que dentro de prisión se consumen más drogas que afuera: "siempre hay un empleado infiel a su trabajo". Por otro lado comentó que los motores de su vida son su pareja y el hijo de ella: "lo quiero como propio, es un hijo de la vida".