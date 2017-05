Soltero empedernido: Rodrigo Guirao volvió al ruedo

Y un día volvió al ruedo. Rodrigo Guirao Díaz, uno de los hombres más deseados de Argentina, se separó de su novia, la modelo Julieta Miquelarena. "Me costó pero lo superé. Es la vida", confesó el actor.

Guirao Díaz, estuvo en pareja cuatro años y llegó hasta a convivir con Miquelarena. "Sigo en contacto con ella pero muy poco", dijo en una entrevista intima a pronto.com.ar.



A los 37 años, el jardinero de "Amas de Casa Desesperadas", asegura que hace cinco meses está solo y no para de recibir mensajes en las redes sociales: "no voy a mentir, recibo muchos". Y continuó con algo que todas quieren saber: "cada tanto contesto, sí. Hay que aprovechar las redes sociales pero con cuidado. Igual es raro volver a la soltería en estos tiempos en los que cambió todo. No estoy acostumbrado a este tipo de encares".





Ratingcero.com publicó que al hablar de su "levante" se describe "igual que cualquier hombre": "me pasa lo mismo que al resto. Quizás para algunas mujeres soy fachero pero para otras no. Puede pasar que la chica que me guste este en pareja o con otro mambo y no se pueda dar".

Rodrigo está radicado en el exterior desde hace siete años y viaja constantemente a Italia, México y Estados Unidos.