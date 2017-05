Le robaron el auto a Catto Emerich: "se subieron y se lo llevaron como si nada"

El actor y periodista Catto Emmerich denunció que en la madrugada de hoy le robaron el auto, que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Bolívar y Las Heras, en barrio Sur.

El conductor comentó lo ocurrido en las primeras horas de este viernes: "es el auto de mi ex mujer, que lo compartimos. Ella lo deja en la puerta del edificio, donde vive con mis hijos. Hoy a la mañana lo fue a buscar y el vehículo no estaba. Así, directamente, no estaba. A la noche, como si nada, se subieron y se lo llevaron. Esto lamentablemente se convirtió en moneda corriente".







"Es una locura. Todos los días un muerto, un herido o un robo. Esta vez nos tocó a nosotros. Ya hicimos la denuncia. Por suerte no fue nada grave y nadie salió herido", añadió y detalló que se trata de un Chevrolet Meriva de color gris, patente KLH630.

La verdad que ya cansan los funcionarios incapacitados que no brindan una puta solución. — CattoEmmerich (@CattoEmmerich) 19 de mayo de 2017

Catto había explotado en las redes sociales esta mañana y había apuntado contra los funcionarios de la Provincia. En declaraciones a LA GACETA no bajó el tono: "barrio Sur debe ser una de las zonas más desprotegidas que hay en la ciudad. El año pasado se empezaron a ver policías luego de la protesta de los vecinos, pero de golpen dejaron de verse. Es de terror".

"Es como que van mandando policías a donde hay quilombo. Le pegan un tiro a una pobre piba (en referencia a Sofía Agustina Villagrán, quien se encuentra en grave estado) y van a mandar efectivos al barrio Oeste III, y así sucesivamente. Lo nuestro es el bajón de perder un auto, que fue comprado con mucho sacrificio, pero yo me imagino al pobre hombre que tiene a la hija internada. Lo mío es nada, pero no deja de ser un embole", concluyó.