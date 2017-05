Es adicto, lleva dos meses internado en el hospital de Niños y ya intentó quitarse la vida varias veces

Un adolescente generó disturbios en el Hospital de Niños, donde se encuentra internado, y fue necesaria la intervención de la Policía. El chico tiene 14 años y el hecho ocurrió esta madrugada.

Según informó la Policía, el joven se encuentra internado desde hace dos meses en ese centro asistencial a causa de los problemas de adicción que padece. Desde entonces, intentó quitarse la vida varias veces.

El último intento ocurrió anoche, cerca de las 2, según la Policía. Los médicos lograron controlar la situación suministrándole calmantes.

La madre del chico y los profesionales que lo atendían dijeron que tiene pedido de traslado al instituto Roca, pero que hasta ahora, eso no se concretó, porque las autoridades no le dieron curso a ese pedido. Sucede que en el hospital de Niños no lo estarían tratando de su adicción.