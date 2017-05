4. Un asaltante le disparó y no podrá volver a caminar

Sofía Agustina Villagrán se asomó al balcón y vio que su novio estaba siendo asaltado en la calle por dos sujetos en moto. A los gritos les pidió a los asaltantes que no le hicieran daño; uno de ellos miró hacia arriba, apuntó con su pistola y le disparó. La joven de 18 años recibió el balazo en el omóplato y sufrió un daño en la columna vertebral. Los médicos le dijeron a su familia que ella nunca volverá a caminar. Además, no se atreven a operarla para quitarle el proyectil, porque quedó alojado en una región muy sensible. El ataque ocurrió en el barrio Oeste III de Villa Carmela, zona que los vecinos consideran muy peligrosa. Los investigadores aún no pudieron atrapar a los asaltantes.