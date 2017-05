Martín Bossi y una anécdota sobre Macri: "no juega al fútbol"

El humorista Martín Bossi visitó la redacción de Clarín y en la entrevista que le realizaron contó una anécdota de Mauricio Macri jugando al fútbol.

El "hombre de las mil caras" como lo llaman en la calle Corrientes

El comediante contó que jugó varias veces para su equipo de fútbol y recordó: "hace mucho tiempo, unos tres, cuatro años, jugaba en el equipo de Mauricio. Íbamos perdiendo 6 a 0. Mauricio de 10 y yo de 5. Pero yo acaparo todo, como decía (Roberto) Fontanarrosa, no es que sea morfón 'me tomo más tiempo para decidir las distintas posibilidades', y me gritaban 'eyy vos, largala' ", comenzó relatando.

Entonces, cuenta el humoritsta, Macri gritó: 'chicos, por favor, autocrítica'.

A partir de esa frase, Bossi contó al diario que él gambetea 'como Caniggia' y nadie lo toca, y siguió narrando el momento: "me dice: 'Ves, Martín tenés que jugar así'. Le dije: 'Mauricio, no estás viendo la realidad'. ¡¿Quién lo va a tocar!?", bromeó.

Bossi definió a Macri como jugador en una sola palabra: "Sushi". "Perdón, pero no, no juega... Ojo, que no sea bueno al fútbol no quiere decir que no lo sea en la política, al fútbol no juega", la remató el popular comediante.