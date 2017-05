La Nación quiere ampliar el crédito de China para completar la renovación del Belgrano Cargas

El Gobierno nacional quiere obtener U$S 1.600 millones más que se destinarán al plan de financiación para la renovación Belgrano Cargas, la red ferroviaria que une el NOA con los puertos de Rosario, Santa Fe. Así lo anunció hoy el Ministerio de Transporte, en el marco del viaje del presidente Mauricio Macri a la República Popular China.

La cartera oficial, a cargo de Guillermo Dietrich, firmó un “Memorando de Entendimiento” con la intención de lograr esta extensión crediticia con la firma china CMEC (China Machinery Engineering Corporation) para completar la renovación del sistema de transporte.

“El crédito original acordado en diciembre de 2013 por el Gobierno nacional había sido de U$S 2.470 millones. A partir del acuerdo de ayer, van a sumarse U$S 1.600 millones para hacer obras que no estaban contempladas en el acuerdo original: la renovación de 92 puentes ferroviarios; el circunvalar ferroviario de la ciudad de Santa Fe; la construcción de los accesos a los puertos de Rosario y del complejo Portuario Rosafe; y las actividades complementarias de una obra de esta envergadura, como la fiscalización de los trabajos y la logística (traslado de los materiales)”, comunicó Transporte.

Marcos Peña y el Belgrano Cargas.

Asimismo, según se informó, “se acordó que el componente de origen nacional será del 65% y el restante 35% será de insumos, como rieles y fijaciones de vía; maquinaria de mantenimiento; y una nueva partida de material rodante”.

El organismo recalcó que en el acuerdo se excluyeron los materiales que pueden ser fabricados en nuestro país, como los durmientes, pero que sí habían formado parte del acuerdo inicial en diciembre de 2013. En el primer acuerdo, la participación del trabajo argentino fue solo del 40%, según datos oficiales.

“Estamos trabajando en estos acuerdos que nos permitirán la extensión de este crédito para finalizar una obra muy importante para nuestro país, que reactivará para siempre las economías regionales del norte y generará las oportunidades que los argentinos se merecen. Este es el compromiso del presidente Mauricio Macri¨, afirmó Dietrich en China.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, firmó un MOU (Memorandun Of Understanding) con el China Development Bank (CDB) para el financiamiento de las obras. “Es importante destacar la reducción de costos financieros respecto al acuerdo suscrito por el gobierno anterior”, dijo la cartera.

Las obras

- La reactivación del ferrocarril de cargas de la línea Belgrano, contempla la renovación integral de 1.600 kilómetros (km) de vías que atraviesan las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. También la incorporación de 3.500 nuevos vagones y 107 locomotoras. Se espera quintuplicar la cantidad de toneladas que hoy se transportan y pasar de las 847.282 toneladas transportadas en 2015, la más baja de la historia, a 4,4 millones de toneladas en 2019, según las previsiones de Transporte.

- La primera etapa, que se desarrolla en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, contempla 535 km y ya está en ejecución plena. La segunda etapa, por su parte, consta de 500 km en Salta y Jujuy y comenzará antes de septiembre. En los próximos días se licitará la tercera etapa que contempla 558 km. Se prevé que la totalidad de las obras estén finalizadas para fines de 2019.

- La renovación del Belgrano Cargas es posible gracias al financiamiento obtenido con la República Popular de China en el marco del convenio de crédito comprador entre el Ministerio de Finanzas y los bancos China Development Bank (CDB) y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).