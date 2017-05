Video: así viven (y padecen) la ciudad los discapacitados

Escalones, baldozas flojas, puertas y charcos son algunos de los obstáculos con los que se encuentran los discapacitados tucumanos cada vez que salen a la calle. En un informe de "Panorama Tucumano", el programa de LG TV que se emite todos los miércoles por Canal 10, Mariana Arréguez recorrió su barrio con una cámara que le permitió demostrar sus padecimientos diarios.

"En la esquina hay mucha agua y es muy frecuente, cada vez que llueve, que yo quede 'encarcelada' en mi casa porque no tengo posibilidades de salir. Además, hicimos tres veces la vereda porque viene la SAT y la deja inaccesible. Ya no me dejan salir de mi casa y no vienen a arreglarla", reniega Mariana Arréguez, del Centro de Profesionales por los DDHH, que utiliza una silla de ruedas para trasladarse.

Una ciudad inaccesible para las personas con discapacidad

A la hora de analizar la falta de infraestructura en la ciudad, Arréguez no se olvidó del Estado, al que acusa de estar ausente. "A nosotros nos ven como un gasto. Hay un total desinterés de los funcionarios para que exista la accesibilidad", afirmó.

Al borde del olvido, los tucumanos con discapacidades padecen día a día y eviven speran respuestas urgente.