Su hija desapareció con un joven chaqueño que llegó a Tucumán: “vengo a vivir aquí”

Un hombre de 44 años denunció ante la Policía que su hija, de 21 años, había conocido a un joven chaqueño y que este se había presentado en su casa. “Vengo a vivir aquí, me quiero quedar a trabajar en Tucumán”, habría expresado el recién llegado. El denunciante lo echó de su casa pero a la noche, el chaqueño volvió y desde la vereda gritó que no se iría sin la muchacha. El padre de la chica le dio dinero al joven para que se fuera a la terminal de ómnibus y desapareciera de su vida. Sin embargo, en un descuido, su hija se fue con el viajero en cuestión y aún no regresó.

Intentó robar 10 kilos de aceitunas

Personal de la base de monitoreo de Yerba Buena recibió la información de que un hombre estaba caminando por los techos de avenida Aconquija al 2.100. Cuando dos motoristas llegaron al lugar, advirtieron que el sospechoso -de 20 años- había ingresado a una sandwichería y se estaba llevando dos frascos de cinco kilos de aceitunas cada uno. Además, había robado dos cuchillos. Quedó aprehendido por orden de la Justicia.

Quiso perpetrar un asalto y le dieron una paliza

Motoristas del 911 fueron enviados a la avenida Independencia al 600, donde un grupo de 20 personas agredía a un joven de 18 años que estaba tirado en el suelo, severamente lesionado. Los vecinos de la zona le manifestaron a los efectivos que el sujeto circulaba en una moto, con un arma de fuego en la mano, y que había intentado cometer un asalto. Los policías se llevaron al acusado para evitar que siguiera la paliza, y este quedó alojado en la comisaría 2°. Tiene 21 años.

Buscan a un presunto abusador en Monteros

La división Delitos contra las Personas allanó ayer la casa del hombre de 27 años que fue denunciado por abusar de un menor al que conoció por Facebook. La medida se realizó en la calle Frías Silva de Monteros, pero no pudieron hallar al acusado, que tiene pedido de detención. Sin embargo, se secuestró un pen drive que podría tener información importante y un Peugeot 207 blanco, el mismo vehículo en que se habría producido el abuso. El ilícito ocurrió en la ruta 338, cerca de El Manantial. La víctima tiene 14 años.