Marcos Peña aseguró que el Plan Belgrano "está garantizado"

"Es importante entender por qué existe el Plan Belgrano. Viene a reparar una deuda histórica de décadas de nuestro Gobierno Nacional con los argentinos del norte del país, en donde falta infraestructura social y productiva. No vale lo mismo producir en el norte que en otro lugar del país. Faltan rutas, trenes, aeropuertos, represas y viviendas. Y lo primero a entender es que si falta es porque los anteriores no lo hicieron. No hay que olvidarse del contexto a pesar de que el peronismo gobierna esas provincias hace décadas", aseguró el jefe de Gabinete Marcos Peña, durante una charla mantenida con "Panorama Tucumano", el programa de LGTV que se emite todos los miércoles por Canal 10.

Peña reivindicó a Cano y afirmó que la Nación logró construir una relación de trabajo con Manzur

Al ser consultado sobre los plazos en los que se ejecuta el ambicioso plan de obras públicas impulsado desde la Nación, el funcionario pidió paciencia. "Es una decisión política del presidente Macri. Algunas cosas son más rápidas, otras llevan más tiempo. La realidad del tren Belgrano Cargas, que está en un proceso de recuperación de vías, va a mejorar la realidad de los productores de todo el norte. Cuando vemos el aeropuerto de Tucumán, que estaba pendiente desde hace cuánto, y que no era grande pero se hizo rápido y ayudó a la producción", destacó el funcionario desde Casa Rosada.

Haciendo hincapié en la industria como motor de la reactivación económica, Peña reiteró la matriz del Plan Belgrano: "una cosa es el plan de infraestructura para el norte del país y está pensado desde una mirada productiva, para que generemos trabajo. Para que el joven que sale de la escuela pueda soñar su proyecto de vida ahí. Necesitamos generar trabajo. Por eso avanzamos con la industria azucarera, ahora con los limones para generar más producción".