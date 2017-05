1. Una ciudad inaccesible para las personas con discapacidad

Circular por la vía pública no es tarea fácil para quienes dependen de una silla de ruedas o no pueden ver, y la infraestructura de la capital provincial no ayuda. Sólo 10 esquinas cuentan con señalización en braille y uno de cada 10 ómnibus está adaptado para quienes no pueden caminar.