Carta de lectores

El 4 de mayo tuvo lugar un hecho muy auspicioso para la cultura tucumana y argentina: la inauguración del Museo Histórico Doctor Miguel Lillo y su tiempo. Funciona en la casa donde él vivió; fue creado por la Comisión Asesora Vitalicia de la Fundación Miguel Lillo; consta de cinco salas con tres videos que apoyan la narrativa museográfica y fue organizado por la museóloga y asesora ad honorem Sara Peña de Bascary. Posee la gran originalidad de presentar la persona de Lillo comprometida con su comunidad e inserta en el mundo de su tiempo. En primer lugar, muestra la influencia que recibió de científicos europeos radicados en Tucumán que despertaron en él la pasión por las Ciencias Naturales, reflejada en el Museo de Historia Natural que formó y en un mapa del país que confeccionó siendo un muchacho de sólo 14 años. En segundo lugar, se exhiben los objetos que le pertenecieron -que tanto expresan de una personalidad- desde pequeños, como pastilleros, hasta grandes, como el moblaje de calidad que adquirió para su vida diaria pues amaba el buen vivir. Y por sobre todo, está la extraordinaria biblioteca que formó, compuesta por 8.000 volúmenes entre los que se cuentan obras excepcionales como la Colección Humbolt completa y libros de Plinio que datan de 1524. Hay que recalcar que todo está magníficamente exhibido, con criterio didáctico, amenidad, pulcritud y buen gusto. Para sintetizar, este nuevo Museo es un orgullo no sólo para Tucumán, sino para Argentina, pues muestra al polifacético “sabio Lillo” -como ya sus comprovincianos lo llamaban en su tiempo- ejemplo de vida enriquecedora de la comunidad donde nació y a la cual entregó sus esfuerzos creadores.

El museo histórico lillo II

Desde mi modesta posición de docente jubilado y amante de los conocimientos botánicos sentí una satisfacción indescriptible sobre el merecido homenaje al sabio tucumano, Miguel Lillo. Perdonen la ignorancia pero desconozco si aún en el periodismo se siguen usando las 5 W, ya que no mencionan dónde funciona el museo. Lo mismo acaece cuando una revista cultural de un diario de Buenos Aires anuncia los eventos culturales que allí se realizan; generalmente no ponen los domicilios.

La situación de los jubilados

Los jubilados, según pasan los gobiernos, venimos soportando situaciones impropias de lo que merecemos los que hemos llegado a la tercera edad, y que, por esta condición, merecemos justicia social. Pensamos que todo lo que viniera de Macri serían medidas y decisiones justas y transparentes. Pero no fue así. La muy promocionada “reparación histórica” fue y es para Macri una mentira, o una estafa más de una campaña política inmoral. Negociar con los abuelos es inhumano. En primer lugar, lo que nos ofrecen para recomponer lo que cobramos promedia un 45% de lo que debería ser; y por los retroactivos en función del tiempo transcurrido, menos del 50% de resultado final. Pagado en dos tramos, la mitad y lo que queda a cobrar cada tres meses, en los próximos tres años... una locura de tiempo, dada la edad de muchos de nosotros. Si a usted, señor jubilado, lo cita la Anses y por desesperación, en función de sus urgencias impostergables, usted acepta lo que dicen estos cálculos fraudulentos, “cobra”, pero automáticamente le imponen que de allí en más no puede hacer otro reclamo. Esta es la reparación histórica declamada por nuestro Presidente... una verdadera aberración con el calificativo de virtual estafa. En estos días, los argentinos hemos sido testigos del fallo de la Corte que beneficia a autores de crímenes de Lesa Humanidad, una reacción multitudinaria, más lo bloqueado por los legisladores, dejaron sin efecto la medida. En el caso de la reparación histórica, nadie criticó la medida, y, si lo han hecho voces significativas, no se han escuchado. Nadie reclama por nosotros de una manera apropiada y con peso multitudinario... en consecuencia, nada se ha modificado. Nosotros, los sin voces ni fuerzas que nos amparen seguimos padeciendo este clima de injusticia social, avalada por nuestro Presidente, que en épocas de campaña habla de justicia para los jubilados o de pobreza cero. Los encendidos discursos y la constante prédica moral nada tienen que ver con la realidad que vivimos los argentinos.





Monteros, sin normas

Monteros debe ser la ciudad más descuidada por las autoridades. Donde renové el carnet de conductor había un cartel que decía que “no había reducción de pena ni pago voluntario por pasar semáforo en rojo, manejar ebrio, andar en contramano, sin caño de escape, etcétera. Transgredir normas de tránsito es algo normal; se puede circular a contramano con escape libre rompiendo los oídos de los transeúntes y vecinos, sin casco, sin papeles, sin espejo, de a cinco o seis personas a bordo de una moto, borracho, corriendo picadas en la madrugada. Y también se puede escuchar publicidad en la vía pública fuera del horario permitido. En cuestión de tránsito, cualquiera hace lo que se le da la gana; a nadie le importan las normas. También pasan camiones cargados de cañas que dañan el pavimento y talleres en las calles, más acoplados estacionados donde sea. Para el turismo, tenemos, después de cuatro gotas de lluvia, algunas calles- especialmente Colón del 600 al 1.100 y Colón y San Martín- inundadas con líquidos cloacales. Esto es de todos los años, cuando empiezan las lluvias.

El descuido de yerba buena

Algo está pasando en Yerba Buena,y no es algo bueno, aunque sí destacable. Al horror estético, ya prácticamente irreversible, se agregan la suciedad,el desaliño, la oscuridad y, desde hace un tiempo, la inseguridad. Calles que un día fueron paseos agradables, iluminados, tranquilos, limpios, se han convertido en un par de años en alucinantes lodazales, si llueve, o polvaderales si es estación seca. Comencemos... Cariola en su totalidad, con asfalto destrozado, oscura y peligrosa: para el tránsito por los baches, para el peatón por las no-veredas. Juan B Terán, hormigón deteriorado por el agua incesante que la recorre, zigzagueando de cordón a cordón, iluminación cero; Salas y Valdés, trampa adoquinada, mal remendada, enormemente transitada como “vía alternativa”. Perú, Lobo de la Vega, feos ejemplos de un inexistente código estético. La gran protagonista es el agua, potable y desperdiciada, o servida y maloliente. Soy consciente de que los vecinos tenemos culpa, pero... no fuimos elegidos para gobernar. Cuesta creer que alguien esté satisfecho con las autoridades, cuya principal responsabilidad es la de brindar las comodidades elementales a los habitantes, ordenar el tránsito, señalizar calles, limpiarlas, iluminarlas, cuidarlas y cuidarnos. Yerba Buena es bastante más que la avenida Perón, actual pista de carreras. Es también la horrenda Solano Vera, también el encharcado mástil, el pestilente canal sur. Somos todos.

Demorada reconciliación

La violencia setentista y el reconocimiento expreso de la Conadep en el prólogo del libro “Nunca Más”, precisando que la Argentina vivió una pesadilla atroz provocada por los delitos de los terroristas y su respuesta horrorosa, infinitamente peor, del terrorismo estatal de la dictadura militar, sigue sin cerrar las heridas, odios y resentimientos que estos hechos provocaron. El fallo “Muiña” de la CSJN, concediendo a un represor los beneficios de la ley 24.390 del “2x1” y ahora la reciente ley interpretativa de dicha normativa sancionada por el Congreso de la Nación, estableciendo que la misma “no se aplica a los condenados por delitos de lesa humanidad”, revela que la Corte en su polémico fallo aplicó dicha ley de conformidad a lo que establece el art. 2° del Código Penal, que no establece distinción alguna entre los tipos de delitos que pueden beneficiarse con una ley más benigna. Sería muy importante para la reconciliación de los argentinos que el Congreso de la Nación sancione ahora una resolución condenando la violencia de las agrupaciones terroristas que atacaron sistemáticamente al Gobierno constitucional de entonces, hasta hacerlo caer en marzo del 76.

El festival de jazz

Durante el mes de mayo se llevó a cabo el primer Festival Internacional de Jazz en nuestra provincia. Para el amante del jazz de aquel primigenio Nueva Orleáns, hasta para los neófitos en la materia este festival fue como una luz que nos permitió ver y apreciar la calidad musical de nuestros artistas locales y disfrutar a pleno de los músicos nacionales e internacionales que nos visitaron. Desde la apertura, con una soberbia actuación de la Banda de la Provincia, se podía respirar que el legado de Ellington, Armstrong, Miller, entre otros, estaban presentes en nuestro Tucumán. A eso agregarle un cierre lleno de alegría y baile en el Teatro San Martín que no hizo más que reflejar el estado que el evento generó en aquellos que tuvimos la dicha de asistir a los conciertos, que dicho sea de paso y con sano criterio, dispuso de precios accesibles para el teatro San Martín y la gratuidad para los otros escenarios. Sin dudas, todo un acierto. Un despliegue artístico y de producción que estuvo a la altura de los mejores festivales de Argentina. Desde el anuncio del festival se presagiaba una fiesta y así culminó, como terminan los grandes proyectos cuando se trabaja sólo pensando en el bien común. Mis felicitaciones al Ente cultural y en especial a los músicos que nos hicieron vibrar con cada canción y nos permitieron recorrer los diferentes estilos dentro un mismo género. Por este gran estímulo cultural que fue, auguro que este festival llegó para quedarse. Que así sea.

