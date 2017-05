"Hace siete meses que nos llenan de mentiras y engaños", dijeron los padres de Milagros

El próximo 28 de mayo se cumplirán siete meses de la desaparición de Milagros Avellaneda y su hijo de dos años, Benicio. Los padres de la joven de 26 años viven con angustia cada día que pasa sin novedades del paradero de su hija.

Amalia del Jesús Ojeda, madre de la joven, recibió a LA GACETA en su casa, donde se mostró muy angustiada por el momento de incertidumbre que viven con su familia: "se van a cumplir siete meses desde que no veo a mi hija ni a mi nieto. No sé qué fue de ellos. El día 28 (de octubre) estuvo con Roberto Rejas en el parque 9 de Julio.



"Jamás imaginé que iba a tener a mi hija y a mi nieto en una remera, duele mucho esto"



"Mi hija llamó a su hija diciéndole que él le estaba pegando en la zona del parque. La amiga le dijo 'te voy a buscar' y mi hija le respondió 'no porque ya se cansó de pegarme y se quedó tranquilo'. Después hubo una llamada para la amiga de Milagros en la que ella le decía que no iban a salir, que lo dejen para otro día. Eso fue lo último que supimos de ella", recordó la mujer.



Sin rastros: Milagros no usó el celular ni cobró su sueldo desde su desaparición



"Desde hace siete meses que nos llenan de mentiras y engaños. Nos tenían de aquí para allá, siento una impotencia muy grande", agregó Miguel Reyes Avellaneda, padre de Milagros, quien le pidió a la Justicia que el caso de su hija no quede impune: "hay mucha gente que está detrás de esto, quiero que vayan todos presos".