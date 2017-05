Caso Garnica: "no hay nadie que haya dicho que ha visto a Daiana con Suárez"

La abogada de Darío Suárez, el principal acusado por la desaparición de Daiana Garnica, manifestó hoy que su defendido nunca se encontró con la adolescente de 17 años el sábado 6, cuando se la vio por última vez. La letrada Julieta Jorrat reveló que hombre de 40 años declaró ante la Justicia el sábado que no tuvo una relación amorosa con la chica, que no tiene nada que ver con el caso y afirmó que nadie vio a la chica con él ese día.

Creen haber hallado el piercing de Daiana en un horno de la ladrillera

"Suárez dijo que no tiene nada que ver (con el caso) y que no la vio a la chica. Acepta que se mandó mensajes, pero dice que él nunca se ha encontrado con ella", dijo la abogada en diálogo con "Días de Radio", por LV12. En ese sentido, agregó: " hay mensajes con ella y esos son los mensajes que lo tienen privado de la libertad; no hay vecinos ni nadie que haya dicho que la ha visto a ella con Suárez. Alguien tiene que haber visto algo".

La Justicia estima que Daiana habría sido víctima de un crimen

Jorrat cuestionó que la Fiscalía II haya imputado a Suárez por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio. "Acá lo que se busca es esclarecer la verdad. Me llamó la atención es la imputación; todavía no está acreditado si la chica fue asesinada o está desaparecida", manifestó.

Quiénes son los 12 detenidos por la desaparición de Daiana Garnica

La letrada remarcó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, sin embargo informó que aún no se han peritado los teléfonos celulares y que aún se deben conocer los resultados de las manchas de sangre halladas en Alderetes. "Aquí se dicen muchas cosas, y hay cosas ciertas y otras no", protestó.

Jorrat, que también representa a los hermanos de Suárez que están detenidos por presunto encubrimiento, indicó que la otra semana se cumplirán los 10 para que la Fiscalía II defina si pide la prisión preventiva para el principal sospechoso, que trabaja en una cortada de ladrillos, en Alderetes.

Investigan si Daiana fue entregada a una red de trata

Por el caso hay 12 personas sospechadas: un compañero de trabajo, su jefe, cuatro hermanos, su esposa, su suegra, su cuñada, una prima y a otra presunta pareja. La principal hipótesis que maneja el fiscal Claudio Bonari es que Daiana Garnica habría sido víctima de un crimen. Otra línea de investigación es la adolescente pueda haber sido víctima de una red de trata de personas.