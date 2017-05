Otros casos de presuntos intentos de secuestros que generaron polémica en las redes

Una serie de mensajes viralizados a través de WhatsApp y las redes sociales puso, como ocurrió en 2016, en vilo a los tucumanos respecto a presuntos casos de intentos de secuestros. Uno de los que tomó mayor resonancia en las últimas horas fue el de un taxista que habría querido raptar a una joven.



Los mensajes, que se multiplicaron en cadenas, alertaban sobre la licencia de un taxi y sobre el conductor del mismo que quería secuestrar a su pasajera. Con el correr de las horas, el propio chofer del auto de alquiler se presentó en la comisaría primera para contar lo que había sucedido.



Según le dijo a la Policía, en la esquina de calles Muñecas y Santiago una chica le solicitó que la trasladara hasta Santa Fe al 1.600. Antes de llegar a José Colombres, el chofer -siempre de acuerdo con su relato- subió la ventanilla trasera derecha, que estaba semi bajada; a su entender, entraba mucho viento y pensó que le hacía frio a la pasajera.



Fue entonces que la mujer se puso nerviosa y preguntó por qué había subido la ventanilla. Cuando el chofer intentó explicarle el motivo, la joven comenzó a gritar que se quería bajar. El chofer se detuvo en la esquina de lJosé Colombres y Santiago, donde la chica bajo rápidamente y se fue corriendo.



El conductor del taxi se acercó hasta la casa del dueño del vehículo para contarle lo que había pasado y ambos fueron hasta la Seccional Primera a radicar la denuncia.



El caso del taxi no fue el único caso que se viralizó en estos días. También llegaron cadenas sobre una joven desaparecida, que habría sido raptada por un joven oriundo de Chaco. Sin embargo, horas después se supo que la muchacha mantenía una relación amorosa con el chico y que se habrían marchado juntos.

Denuncian un intento de secuestro a una joven en Barrio Sur

En 2016, supuestos testimonios sobre intentos de arrebato de niños pequeños, realizados por sujetos que se movilizan en una camioneta blanca, generaron paranoia."Encontraron cuatro niños muertos en una traffic. Cuiden a sus hijos", decían los mensajes de whatsApp que circulan en distintos grupos. Otros sostenían "que el hermano le contó que en la televisión informaron que en la avenida Perón atraparon a un tipo que intentó secuestrar una nena. Que andaba en una camioneta blanca y que en su interior había un niño muerto".

Todos los mensajes apuntaban a una camioneta blanca como el vehículo en el que se movilizan los desconocidos que sembraban el pánico.

Psicosis en las redes sociales: son de México las fotos de los supuestos secuestradores de niños en Tucumán

Por esa paranoia, en aquel momento cinco albañiles que volvían de trabajar en una obra casi fueron linchados por un grupo de vecinos que habían montado un piquete en la avenida Francisco de Aguirre al 200, justamente para pedir seguridad.

Denunciar, siempre

"Siempre que suceda esto se debe hacer la denuncia", dicen en la Policía. Y eso, justamente, pasó el lunes, luego de que familiares de una joven denunciara un intento de secuestro en el cruce de calles Lavalle y San Luis cuando la mujer se dirigía a estudiar al Instituto San Judas Tadeo. El hecho, nuevamente, se hizo viral a través de WhatsApp y las redes sociales, y fue confirmado por la Policía.



Todo pasó el lunes, alrededor de las 18.20, cuando un hombre se bajó de un auto rojo, marca Volkswagen, que aún estaba en marcha y le habría pegado en el rostro a la joven. Luego -siempre de acuerdo a la denuncia- la tomó del brazo para meterla en el vehículo. Mientras esos sucedía, el conductor del vehículo, le decía:"¡dale! Metela, metela", contó un tío de la víctima.

Un hombre que pasaba por allí gritó "¡dejala, hijo de mil puta!", y fue suficiente para desconcentrar al primer sospechoso que intentó empujar a la mujer dentro del vehículo, sin lograr su cometido. La chica logró escapar.



Los casos sobre intentos de secuestros en 2016



29 de marzo.- Los padres de una joven de 18 años denuncian en la Policía que dos hombres secuestraron a su hijo y que abusaron de ella durante las casi cinco horas que la tuvieron cautiva. Luego de 18 días, un joven desmintió la versión y dijo que estuvo con ella toda la mañana.



5 de abril.- Una joven de 19 años domiciliada en Las Talitas le dijo a una policía que había observado a dos hombres ingresar a la fuerza a una joven en un taxi VW Gol en barrio Sur. La testigo ratificó sus dichos ante la fiscala Adriana Giannoni, que ordenó realizar un operativo de búsqueda en la capital y pidió que se alerte a las dependencias policiales del interior. Horas después, la madre de la chica se comunica e informa que su hija había inventado todo para no rendir una materia que no había preparado.



5 de abril.- Una mujer se comunica con el servicio 911 y denuncia que un desconocido había raptado a su hijo en una moto. Asegura que minutos después de haber salido del colegio, el chico de 12 años le pidió permiso para prestarle su celular a un señor que se lo había solicitado para hacer una llamada urgente. Ella accedió, pero después no pudo comunicarse más con el niño. Después de haber iniciado la búsqueda, la mujer volvió a comunicarse con los uniformados para avisarles que ya se había reunido con su hijo. Luego explicó que el señor le había pedido el teléfono móvil para robárselo.



7 de abril.- Una joven se entrevista con un policía y le cuenta que había tomado un taxi Fiat Uno blanco en la zona del VEA de la avenida Roca. Relató que el chofer la llevó a un lugar desconocido para abusar de ella y luego la abandonó en Los Aguirre. De allí, siempre según su relato, un motociclista al que no supo identificar, la llevó hasta la zona donde tiene su sede la empresa 9 de Julio. Nunca radicó la denuncia formal, por lo que la fiscala Adriana Reinoso Cuello no pudo iniciar la investigación.



9 de abril.- Nicolás Zárate denunció que fue atacado y abandonado en la zona de Los Aguirre por dos hombres. Relató que se subió a un taxi Fiat Uno blanco en la puerta del boliche Divas. Que antes de iniciar el viaje, el taxista le preguntó si quería compartir el viaje con otro hombre. Después de aceptar, los tres comenzaron a transitar y se detuvieron en un drugstore a comprar cerveza. Aseguró que posiblemente lo drogaron, ya que no recuerda qué le sucedió hasta que se despertó todo golpeado. Los investigadores descartaron que el móvil haya sido el robo, ya que a la víctima sólo le quitaron el celular y no el dinero que llevaba.



13 de abril.- Loreta Véliz Ortiz denunció que tres hombres que se movilizaban en un taxi Fiat Uno blanco intentaron secuestrar a su hija en avenida Juan B. Justo al 2.300. Agentes del servicio 911, con los datos que les aportó la mujer, ubicaron el vehículo en el que supuestamente se movilizaban los secuestradores. El conductor dijo que se paró frente a la mujer para pedirle que le indicara una dirección para dejar al no vidente que trasladaba, y que la mujer se había asustado. Los uniformados comprobaron la versión y fueron a avisarle a la madre de la chica. Esta aceptó la explicación, pero horas después realizó la denuncia.



14 de abril.- Una mujer se presentó en la seccional 9° para denunciar que dos hombres habían intentado raptar a su hija en barrio Sur. Identificó al sospechoso como un tal “Boby” y dijo que se había tirado sobre la menor. Ya en la comisaría, la denunciante se dio cuenta de que en realidad, el sospechoso se había arrojado sobre la pequeña para quitarle el celular que llevaba en su bolsillo.