"Boca no tiene el temple de equipo grande", sentenció Jorge Bermúdez

BUENOS AIRES.- El ex defensor colombiano de Boca Juniors Jorge Bermúdez fue crítico con el equipo luego de la derrota categórica del domingo pasado ante River Plate por 3 a 1, de local, en el Superclásico del fútbol argentino y afirmó que no tiene "temple de equipo grande" a pesar de su condición como líder del torneo de primera división.

"Boca no tiene temple de equipo grande. Los jugadores trotaron en el Superclásico. Vi un equipo superado por una estrategia. River también lo superó en individualidades, como en la mitad de la cancha", aseveró Bermúdez en diálogo con ESPN.

El ex central colombiano, quien jugó en Boca entre 1997 y 2011, expresó que el club adolece de jugadores "con sentido de pertenencia", una característica que desde su punto de vista lo hizo "el ganador de todos los tiempos" con Carlos Bianchi como entrenador.

"Si uno tiene sentido de pertenencia, deja la piel y la sangre. Si uno quiere una camiseta, no juega pensando que en tres partidos se va a Juventus, o en cuatro a Europa. Juega para hacerse un nombre", manifestó Bermúdez en obvia referencia al juvenil mediocampista Rodrigo Bentancur quien continuará su carrera en el conjunto de Turín.

El "Patrón" también apuntó al actual capitán de Boca, Fernando Gago, y lo marcó como uno de los responsables, junto con los defensores centrales, de la caída ante River en La Bombonera.

"Gago es un excelente jugador, tiene historia de Boca, pero no juega como el 5 de Boca. No juega como destructor, rápido y con cambio de ritmo, peleando cada pelota como si fuera la última. La mirada queda en los centrales, pero deben arrancar más adelante", señaló el ex América de Cali de Colombia.

A su vez, Bermúdez lamentó una vez más la partida del delantero Carlos Tevez quien milita en Shanghai Shenshua de China: "es un jugador importante para la historia de Boca. En ese momento, el equipo estaba estructurado para que él sea la gran figura, pero lastimosamente se fue. Llegó diciendo que se iba retirar acá, que Boca era lo máximo, pero decidió irse. Boca tiene argumentos para suplir la baja de Tevez". (Télam)