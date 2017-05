Denuncian a una profesora que se burló en Facebook del examen de una alumna

Una profesora de inglés de una escuela del partido bonaerense de Lomas de Zamora fue denunciada por burlarse en las redes sociales de las respuestas que realizó una de sus alumnas durante un examen.

“No dejan de sorprenderme”, escribió la docente junto a la imagen con las respuestas en castellano de la estudiante. Los seguidores de la educadora hicieron bromas con la publicación: "Creo que ni en castellano aprueba jajaja", escribió uno de los usuarios. Después de que se generar una polémica, le dio de baja el post.

"La prueba es algo que es privado del curso, que no se tiene que compartir en las redes sociales y que si hay que corregirla, debe quedar dentro del ámbito del aula", dijo Ángelica, la madre de la estudiante, en declaraciones a TN. La mujer denunció el colegio y acusó de la profesora de hacerle bullying a su hija.

Los padres esperan sanciones por parte de las autoridades de la institución educativa. "Mi nena está avergonzada porque la cargan. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla", cerró la mamá de la menor de edad.