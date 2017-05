Azconzábal estuvo solo en la práctica de Huracán por la huelga de sus jugadores

BUENOS AIRES. - El plantel de Huracán dispuso hoy abstenerse de entrenar como medida de fuerza por un conflicto en el cobro de los haberes de febrero y marzo. El plantel hizo la denuncia ayer ante el gremio de futbolistas (FAA) y esta mañana no fueron a La Quemita, el predio de Flores Sur en el que debían presentarse.

Solo llegó el entrenador Juan Manuel Azconzábal y su cuerpo técnico, que intentaron durante horas saber cuándo poder volver a trabajar. Si bien el club adeuda algo más de tres meses, el reclamo de los futbolistas es porque los cheques que les entregó la dirigencia están fechados a 90 y 120 días.

Ante la necesidad de dinero, los futbolistas deberían cambiar esos papeles cediendo el porcentaje por la lejanía de la fecha de cobro. Agremiados y los jugadores intentaban tener una respuesta favorable del presidente del club, Alejandro Nadur.

Según el convenio de trabajo del futbolista, jugador que no cobra en dos meses puede declararse en libertad de contratación. Ese no es el objetivo de los futbolistas sino que quieren que los cheques tengan un vencimiento más cercano para no perder tanta plata.

El sistema de cheques diferidos es de vieja data en el fútbol, al punto que uno de los elementos que inició la investigación judicial sobre el programa Fútbol para Todos fue cuando el entonces presidente de All Boys, Roberto Bugallo, reveló que los clubes debían ir a "cuevas" y "reventar" los cheques que les entregaban en la AFA.

Huracán viene golpeado por la derrota en el clásico ante San Lorenzo, que lo deja solo cinco puntos arriba de las plazas de descenso. (DyN)